Пресс-служба Президента России Путин предложил США продлить ядерный договор "без всяких условий"

Пресс-служба Президента России

На заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Кремля. Соглашение заключено между Россией и США, срок его действия истекает 4 февраля будущего года.

Путин сказал, что если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, "это было бы в высшей степени печально". "В этой связи у меня есть предложение, а именно - продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, - добавил президент. - Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса".

Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать российскую позицию американским партнерам и попробовать получить от них "хоть какой-то внятный ответ".

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства отметил, что американские предложения по договору "были преподнесены в качестве многочисленных условий, сформулированных в том числе и за рамками компетенции российских властей". "По сути дела, работа над непосредственно продлением Договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась", - сказал Лавров.

Ранее США предложили России "по-джентльменски" заморозить или ограничить ядерные арсеналы, заявив, что готовы сделать то же самое. По словам спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли, Вашингтон уже достиг "принципиального" соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях "хоть завтра", передает РБК.

В Кремле на это ответили, что никаких "железобетонных" договоренностей с США о сокращении ядерных вооружений пока нет, поскольку переговоры еще продолжаются.

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что немедленно продлить СНВ-3 готов кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае своей победы на ноябрьских выборах. Теоретически это можно будет сделать в конце января, сразу после инаугурации.

СНВ-3 действует с февраля 2011 года по февраль 2021-го и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. По условиям договора каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700. Помимо этого, СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.