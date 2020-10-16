Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Столичная прокуратура проверит Российскую академию госслужбы и ее студентов на экстремизм

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Никулинская прокуратура Москвы потребовала от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО и о противодействии экстремизму в рамках "проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями". Приказ, подписанный ректором Владимиром Мау, опубликован на сайте профсоюза "Университетская солидарность" .

Прокуратура, в частности, запросила информацию о том, как вуз противодействует экстремизму. Согласно документу, РАНХиГС должен предоставить информацию о мероприятиях, направленных на "разжигание этносепаратизма в приграничных регионах России и национальных республиках", "вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществления наблюдения на выборах)", "дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики", "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе", "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями","вмешательство во внутренние дела Российской Федерации","приобретение позиций влияния в органах государственной власти с целью изменения федерального и регионального законодательства", "фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил" и "разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Помимо этого, прокуратура потребовала, чтобы вуз сообщил о студентах, участвовавших в протестах, а также тех, кто принимал участие в программах для дальнейшего обучения в других странах или работы за пределами России. Среди информации, которую вуз должен предоставить, также значатся данные о его участии в реализации программ НКО, "которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации", о деятельности организаций, признанных в России "нежелательными" и о том, каким источникам иностранного финансирования вуз направляет деньги. Согласно документу, период проверки длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года, прокуратура ожидает данные "с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы".

Как рассказал "Новой газете" сопредседатель "Университетской солидарности" Павел Кудюкин, пока неизвестно, проводит ли прокуратура проверку в других высших учебных заведениях. "Конечно, нужна хорошая работа грамотных юристов, чтобы указать на незаконность значительной части задаваемых вопросов, и политическая воля, смелость руководства вуза, если таковая проявится", - считает он. В пресс-службе РАНХиГСа на запрос "Новой газеты" не ответили.

Не исключено, что политическими симпатиями студентов прокуратура заинтересовалась после дела студента ВШЭ Егора Жукова, который был одним из фигурантов печально известного "московского дела". 30 августа Жуков рассказал, что его отчислили из магистратуры Школы дизайна ВШЭ сразу после поступления на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", хотя он успел не только подписать договор на обучение, но и оплатить его. На курс он поступил с высшим баллом. Однако через полтора часа после получения письма о заключении договора на почту Жукову пришло новое письмо, в котором сообщалось о расторжении договора.

Вскоре ему в телеграм написала женщина, представившаяся сотрудницей приемной комиссии, но пожелавшая остаться анонимной, опасаясь увольнения. Она сообщила, что от договора Жукова "избавились по указке сверху". Связавшись с собственным источником в руководстве ВШЭ, активист узнал, что руководство "было неприятно удивлено", узнав о его зачислении в магистратуру.

По словам Жукова, сразу после его приговора по "московскому делу" кураторы ВШЭ "то ли со стороны АП, то ли со стороны ФСБ" потребовали не брать его в магистратуру, "иначе будут последствия". В результате ВШЭ просто закрыла профиль "Искусство кино". "Это вынужденное решение университета обусловлено тем, что творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по не зависящим от университета обстоятельствам", - говорится на сайте вуза.

В частности, пост куратора курса внезапно покинул режиссер Владимир Мирзоев. В переписке с пресс-секретарем Жукова Мирзоев сообщил, что в историю вмешались "обстоятельства непреодолимой силы" и выразил сожаление, что ему не удастся поработать с активистом. Впоследствии Жукову позвонили из ВШЭ и предложили либо забрать деньги, либо пройти новое собеседование на другой профиль. В итоге активист решил вернуть деньги.

Руководитель Школы дизайна Арсений Мещеряков заявил, что публикация Жукова о его исключении "не соответствует действительности". "После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы", - рассказал Мещеряков.