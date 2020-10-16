ВСЕ ФОТО Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 049, это максимум с 12 мая

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 049, это максимум с 12 мая. Днем ранее в Москве подтвердили 3 942 случая. В относительном выражении суточный прирост числа инфицированных достиг 1,45%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 485, это максимум с 31 июля. В общей сложности уже вылечились 1 056 582 инфицированных, что составляет 77,2% всех заразившихся (против 77,4% днем ранее).

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее. В стране зарегистрировали более 200 смертей за один день в восьмой раз с начала эпидемии и в пятый раз с начала месяца. Всего, по данным штаба, умерли 23 723 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5049 (54)

Санкт-Петербург - 647 (25)

Московская область - 448 (9)

Ростовская область - 285 (7)

Нижегородская область - 285 (7)

Воронежская область - 226 (4)

Свердловская область - 219 (6)

Красноярский край - 212 (4)

Ханты-Мансийский АО - 196 (1)

Архангельская область - 197

Забайкальский край - 188 (2)

Алтайский край - 181 (3)

Иркутская область - 180

Ульяновская область - 180 (5)

Томская область - 180 (5)

Кемеровская область - 175 (7)

Волгоградская область - 172 (2)

Республика Крым - 171 (1)

Оренбургская область - 170

Ставропольский край - 167 (2)

Омская область - 165 (4)

Мурманская область - 165 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 164

Пензенская область - 160 (1)

Республика Коми - 159 (4)

Саратовская область - 157 (3)

Самарская область - 136 (3)

Тюменская область - 136 (1)

Республика Саха (Якутия) - 133

Новосибирская область - 129 (6)

Хабаровский край - 123 (1)

Республика Карелия - 121

Удмуртская Республика - 118 (5)

Орловская область - 117 (2)

Республика Бурятия - 117

Пермский край - 115 (4)

Брянская область - 107 (3)

Тверская область - 106 (3)

Краснодарский край - 104 (3)

Ярославская область - 104 (2)

Приморский край - 104 (1)

Кировская область - 103 (1)

Челябинская область - 102

Ленинградская область - 100

Белгородская область - 91 (1)

Курская область - 90 (2)

Рязанская область - 89 (1)

Ивановская область - 89 (1)

Республика Дагестан - 88 (4)

Калужская область - 88

Республика Алтай - 86

Республика Калмыкия - 85 (2)

Вологодская область - 84

Кабардино-Балкарская Республика - 83

Владимирская область - 82 (1)

Костромская область - 81

Карачаево-Черкесская Республика - 79

Сахалинская область - 77

Калининградская область - 73

Тульская область - 73 (2)

Республика Башкортостан - 73

Смоленская область - 72 (3)

Астраханская область - 71 (2)

Курганская область - 70 (3)

Республика Хакасия - 69

Тамбовская область - 68

Липецкая область - 67 (1)

Псковская область - 66

Республика Мордовия - 64

Новгородская область - 63

Амурская область - 61

Республика Ингушетия - 53

Республика Адыгея - 50

Магаданская область - 48 (1)

Республика Тыва - 46 (2)

Республика Марий Эл - 45 (2)

Камчатский край - 45

Республика Северная Осетия - 42

Севастополь - 42 (1)

Республика Татарстан - 39 (5)

Чувашская Республика - 38 (2)

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 9

Чеченская Республика - 4 (1)

Чукотский АО - 4

