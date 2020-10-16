Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. По данным штаба, в относительном выражении прирост за последние сутки вырос до 1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 369 313.
Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 5 049, это максимум с 12 мая. Днем ранее в Москве подтвердили 3 942 случая. В относительном выражении суточный прирост числа инфицированных достиг 1,45%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 485, это максимум с 31 июля. В общей сложности уже вылечились 1 056 582 инфицированных, что составляет 77,2% всех заразившихся (против 77,4% днем ранее).
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее. В стране зарегистрировали более 200 смертей за один день в восьмой раз с начала эпидемии и в пятый раз с начала месяца. Всего, по данным штаба, умерли 23 723 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5049 (54)
Санкт-Петербург - 647 (25)
Московская область - 448 (9)
Ростовская область - 285 (7)
Нижегородская область - 285 (7)
Воронежская область - 226 (4)
Свердловская область - 219 (6)
Красноярский край - 212 (4)
Ханты-Мансийский АО - 196 (1)
Архангельская область - 197
Забайкальский край - 188 (2)
Алтайский край - 181 (3)
Иркутская область - 180
Ульяновская область - 180 (5)
Томская область - 180 (5)
Кемеровская область - 175 (7)
Волгоградская область - 172 (2)
Республика Крым - 171 (1)
Оренбургская область - 170
Ставропольский край - 167 (2)
Омская область - 165 (4)
Мурманская область - 165 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 164
Пензенская область - 160 (1)
Республика Коми - 159 (4)
Саратовская область - 157 (3)
Самарская область - 136 (3)
Тюменская область - 136 (1)
Республика Саха (Якутия) - 133
Новосибирская область - 129 (6)
Хабаровский край - 123 (1)
Республика Карелия - 121
Удмуртская Республика - 118 (5)
Орловская область - 117 (2)
Республика Бурятия - 117
Пермский край - 115 (4)
Брянская область - 107 (3)
Тверская область - 106 (3)
Краснодарский край - 104 (3)
Ярославская область - 104 (2)
Приморский край - 104 (1)
Кировская область - 103 (1)
Челябинская область - 102
Ленинградская область - 100
Белгородская область - 91 (1)
Курская область - 90 (2)
Рязанская область - 89 (1)
Ивановская область - 89 (1)
Республика Дагестан - 88 (4)
Калужская область - 88
Республика Алтай - 86
Республика Калмыкия - 85 (2)
Вологодская область - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Владимирская область - 82 (1)
Костромская область - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Сахалинская область - 77
Калининградская область - 73
Тульская область - 73 (2)
Республика Башкортостан - 73
Смоленская область - 72 (3)
Астраханская область - 71 (2)
Курганская область - 70 (3)
Республика Хакасия - 69
Тамбовская область - 68
Липецкая область - 67 (1)
Псковская область - 66
Республика Мордовия - 64
Новгородская область - 63
Амурская область - 61
Республика Ингушетия - 53
Республика Адыгея - 50
Магаданская область - 48 (1)
Республика Тыва - 46 (2)
Республика Марий Эл - 45 (2)
Камчатский край - 45
Республика Северная Осетия - 42
Севастополь - 42 (1)
Республика Татарстан - 39 (5)
Чувашская Республика - 38 (2)
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 9
Чеченская Республика - 4 (1)
Чукотский АО - 4