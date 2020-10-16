Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ему вменяется пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением или угрозой применения насилия к несовершеннолетнему потерпевшему). Подробности дела не разглашаются.

С 1990 года Стародубцев был одним из первых профессиональных рекламистов в России, учредителем Ассоциации рекламных агентств России. Организовал одну из первых отечественных систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года занимается литературной деятельностью.