Следствие в Челябинской области отказало родственникам скончавшегося в СИЗО Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в возбуждении уголовного дела, сообщил его адвокат Алексей Михальчик, передает "Интерфакс".

"Источник, близкий к следствию, сообщил представителям отца Максима Марцинкевича, что сегодня следователем Челябинского СК было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти", - сказано в сообщении Михальчика, опубликованном в пятницу.

По его словам, официального подтверждения этой информации пока нет, "но она, скорее всего соответствует действительности, т.к. максимальный срок проведения доследственной проверки (часть 3 статьи 144 УПК РФ) составляет 30 суток, которые истекли сегодня, 16 октября".

Михальчик отметил, что по результатам доследственной проверки принимается решение о возбуждении дела, либо об отказе в его возбуждении. "Версия суицида была и остается единственной рабочей версией следствия. Постановление об отказе в возбуждении дела должно быть направлено заявителю и после его получения мы сразу будем оспаривать это решение в установленном законом порядке т.к. настаиваем на том, что Максим Марцинкевич был убит", - добавил адвокат.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (часть 2 статьи 162 УК РФ, часть 2 статьи 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

16 сентября в камере СИЗО N3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело заключенного Марцинкевича (по прозвищу Тесак) и предсмертные записки.

В СКР уверены, что он покончил с собой. Картина обстоятельств смерти националиста Максима Марцинкевича в челябинском следственном изоляторе, в том числе его предсмертные записки, свидетельствуют, что он совершил самоубийство, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко. Кроме того, по ее словам, незадолго до смерти националист признался в двойном убийстве, совершенном еще в 2007 году.

"В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство", - сказала Петренко в четверг в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СКР.

На теле Максима Марцинкевича есть следы пыток. По словам его отца, Сергея Мпрцинкевича, у Максима были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Судмедэкспертиза тела показала, что у него нет ногтей на ногах, заявила правозащитница Оксана Труфанова, добавив, что близким умершего заключенного 24 сентября выдали тело Марцинкевича из челябинского морга.