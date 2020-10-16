Демографический прогноз по России до 2030 года скорректировали с учетом демографических ям и пандемии

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга В то же время влияние пандемии на сокращение численности населения будет весьма ограниченным, намного сильнее на ситуации скажется неблагоприятное экономическое положение многих семей

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек. Это следует из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, который цитируют "Известия".

Согласно предыдущей версии этого документа, разработанной в августе, убыль за тот же период ожидалась на уровне 105 тыс., и уже в 2022 году показатель должен был перейти к росту. Этот прогноз имеет существенное отличие от всех предыдущих оценок демографической статистики, поскольку готовится с учетом объективных реалий, включая демографические ямы 1990-х годов и пандемию коронавируса.

Правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, скорректировав значительную часть прогнозных и целевых показателей и ухудшив оценки по численности населения. По новым оценкам, численность россиян сократится на 352,5 тысяч против прежних 158 тыс. человек.

На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту: в 2022-2024 годы соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тыс. человек. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тыс. Таким образом, до 2024 года население сократится на 1,2 млн человек.

Прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, в 2030-м ожидается, что прирост населения составит 10 тыс. Признав, что в силу объективных причин в ближайшем будущем население РФ будет сокращаться, авторы доклада призывают переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста.

По словам экспертов, прогноз, который содержится в правительственном плане, весьма реалистичен, а нынешняя убыль населения - результат длительных причинно-следственных цепочек, среди которых и последствия Второй мировой войны, и демографические ямы 1990-х годов, и неготовность россиян к многодетности: почти половина россиян вообще не хотят заводить детей в условиях сложного финансового положения. Кроме того, в этом году был фактически заблокирован приток мигрантов, которые обеспечивают существенную часть роста. Теперь, по их оценкам, выйти на позитивные темпы прироста получится лишь ближе к 2030 году.

В то же время влияние пандемии на сокращение численности населения будет весьма ограниченным, намного сильнее на ситуации скажется неблагоприятное экономическое положение многих семей, рост бедности и тренд на снижение рождаемости.

Оценка уровня бедности по итогам 2020 года была скорректирована в лучшую сторону. В предыдущем варианте ожидалось, что доля людей с доходами ниже прожиточного минимума составит 13,3% в этом году. Прогноз улучшен до 13,1%. В следующие годы, тем не менее, бедность будет сокращаться более низкими темпами, чем предполагалось в предыдущей версии плана: 12,8% бедных против 12,2% в 2021-м, 12,1% против 11,4% в 2022-м, 11,4% против 10,7% в 2023-м и 10,7% против 10% в 2024-м. В 2030 году в обоих вариантах она должна составить 6,5%, то есть, вдвое меньше, чем в 2019-м.

Индикаторы по другим ключевым направлениям из майского указа также стали более пессимистичны. Например, по цели "Возможности для самореализации и развития талантов" были ухудшены оценки по показателю "Место РФ по качеству общего образования". Сейчас ожидается, что Россия в среднем будет занимать в 2020-2024 годы 14, 13,75, 13,25, 12,75, 12,25 позиции в рейтингах. По сравнению с прошлым вариантом плана показатель ухудшен примерно на два места ежегодно. Аналогичные корректировки проведены и по цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Объемы жилищного строительства составят в 2020-2024-х годах 77, 78, 80, 82, 90 млн кв. м. Это примерно на 20 млн в год меньше, чем прогнозировалось ранее.

Как полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, в августе, когда разрабатывался первый вариант прогноза, ситуация была более туманной, а нынешние оценки хоть и ухудшены по многим параметрам, но и более объективны и более честны. Тем временем в Минтруде и Минэкономразвития заявили, что считают преждевременным делать какие-либо выводы на основе проекта плана до его утверждения: содержание плана будет корректироваться, а цифры - уточняться.