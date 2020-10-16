Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах людям, не работающим в сфере питания и услуг, передает "Интерфакс".

Он отметил, что ряд специалистов считает установленное в некоторых субъектах РФ требование об обязательном ношении одноразовых перчаток в общественных местах "спорным", поскольку само длительное ношение перчаток способствует возникновению влажной среды на руках, благоприятной для бактерий и вирусов.

"Следует также иметь в виду, что многие граждане, особенно старшего поколения, многократно превышают допустимый срок ношения перчаток, увеличивая количество скопившихся на них бактерий", - говорится в письме Фадеева Поповой, опубликованном пресс-службой СПЧ в пятницу.

Фадеев попросил Попову направить в адрес СПЧ позицию Роспотребнадзора по данному вопросу.