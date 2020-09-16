Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Правительство РФ хочет потратить почти 43 млн рублей на борьбу с воронами на крыше Белого дома

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на истребление ворон на крыше здания кабмина. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, данные которого приводит РБК.

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021-2022 годах на "организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации". Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются.

Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер отметила, что лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов - соколов и ястребов. Истребление же птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы.

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять, к тому же за последние годы их численность сократилось в пять раз безо всякого истребления. "Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина", - пояснила Чернова, добавив, что ястребов и соколов имеет смысл использовать против голубей, чей помет может повредить кровле.

Чаще всего птицы представляют опасность для объектов авиаинфраструктуры. В сентябре 2019 года подмосковный аэропорт Жуковский заказал для их отпугивания биоакустические приборы и зеркальные шары. В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров разгонял птиц в аэропорту Грозного с помощью беспилотного летательного аппарата.

В 2017 году генерал-лейтенант Федеральной службы охраны Сергей Хлебников заявлял, что в Кремле для отпугивания ворон используются шумовые комплексы и иные технические средства. Тогда же стало известно, что орнитологическая служба Кремля приобрела филина для борьбы с воронами.