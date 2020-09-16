Антон Силуанов

Минфин России / ВКонтакте Александр Лукашенко и Владимир Путина в Сочи, 14 сентября 2020 года

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал некоторые детали предоставления "антикризисного" кредита белорусским властям в размере 1,5 миллиарда долларов. Эта сумма была ранее озвучена на встрече президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

По словам Силуанова, срок возврата кредита будет окончательно определен в соглашениях. Но "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет". "Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств", - подчеркнул министр. Его слова приводит "Интерфакс".

Антон Силуанов добавил, что Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму 1 млрд долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 млн долларов, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - пояснил он.

Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Белоруссии. Раньше было две программы по 2 млрд долларов, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере 500 млн долларов".

Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Белоруссии в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.

Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях. "В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.

Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около 1 млрд долларов из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, Силуанов пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".

Министр также отметил, что Белоруссия своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед EФСР.

Ранее заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что Минск попросил у Москвы крупный кредит в связи с резким сокращением золотовалютных резервов Белоруссии в августе за счет скачка спроса на иностранную валюту со стороны населения и компаний в течение "протестного" августа. "В августе сложилась негативная ситуация - произошел отток золотовалютных резервов (на 1,4 млрд долларов за месяц. - Прим. "Интерфакса"), что было вызвано значительными объемами покупки валюты со стороны населения и предприятий", - сказал Белковец. По его словам, "в первую очередь средства российского кредита будут направлены на поддержание золотовалютных резервов, которые заметно просели".

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что некие "внутренние негодяи" на фоне происходящих в стране протестов, связанных с непризнанием гражданами официальных итогов выборов президента, пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у государства достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты.

Белорусская оппозиция считает, что выданный Россией кредит пойдет на финансирование репрессивного аппарата. Претендент на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская предупредила, что в случае отстранения Лукашенко от власти долги возвращать никто не будет. "Надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит <...> Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", - написала Тихановская в телеграм-канале.

Она также обратилась к россиянам с заявлением, что их деньги, как налогоплательщиков, будут потрачены на силовиков, жестоко разгоняющих протестующих. "Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы", - добавила Светлана Тихановская.