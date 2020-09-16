В Челябинской области Следственный комитет РФ продолжает проверку по факту смерти осужденного националиста и идеолога неформального международного общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича (Тесака). По предварительным данным, он умер от потери крови. Рядом с телом были найдены бритвенные лезвия.

"В утреннее время 16 сентября 2020 года в камере СИЗО N3 ГУ ФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключенного. В камере также обнаружены предсмертные записки", - говорится в пресс-релизе управления СК РФ по Челябинской области. Содержание записок ведомство не приводит, однако тексты предполагаемых записок Марцинкевича уже опубликованы в интернете. В одной из них якобы говорится, что Тесак обвинил в своей смерти начальника следственного изолятора и его подчиненных.

"Всем привет! Видимо это последнее мое обращение. Прошу винить в моей смерти Рощина Дениса Леонидовича и его подлую шайку. Под сильным вымогательством они пообещали мне билет на тот свет, если я не признаюсь в несовершенных мной преступлениях. Если вы читаете это и меня нет в живых - знайте, что мне помогли (уйти из жизни. - Прим. NEWSru.com). Это сообщение сохранит мой хороший товарищ", - говорится в записке.

Достоверность этой записки установить пока не удалось, однако соратники Максима Марцинкевича заявили "Подъему", что узнали почерк Тесака.

Во второй записке, как предполагается, Тесак признается в любви своей подруге. Он также пишет, что "уже вскрыл сонную артерию". Вероятно, записка адресована гражданской жене Марцинкевича - екатеринбурженке Екатерине Руслановне.

Содержание третьей записки было опубликовано ранее. В ней Марцинкевич писал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и свой личный дневник. Записку активист закончил словами "Простите меня".

В управлении СК РФ подчеркнули, что сейчас у следователей нет оснований считать смерть Марцинкевича криминальной. В среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Максим Марцинкевич совершил самоубийство в СИЗО-3.

Отец погибшего Сергей Марцинкевич обратился с заявлением на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело по факту убийства сына, передает РИА "Новости". Такое же заявление подал адвокат Алексей Михальчик: "Марцинкевич М. С. морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений. 09.09.2020 он жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию в совершении преступлений, которых он не совершал".

Близкие и адвокаты Тесака также не верят в официальную версию о суициде. По словам одного из защитников, с неонацистом могло расправиться "педофильское лобби".

"Я думаю, что могли это сделать влиятельные люди, которые не хотели допустить выхода Марцинкевича на свободу. Причин здесь может быть три: политическая его позиция, его борьба с педофилами и его борьба с наркоторговцами. <…> Можно предложить, что есть педофильское лобби, члены которого не простили ему его активной деятельности, [направленной против них], - заявил адвокат Матвей Цзен Daily Storm. - Идея, что Марцинкевич, который был шоуменом по жизни, не сумел устроить шоу из собственной смерти, кажется странной. Даже если он был в очень плохом настроении, невероятно, что он наложил на себя руки".

Другой адвокат Владимир Краснов рассказал, что Марцинкевич жаловался защитникам на физическое и моральное давление в тюрьмах. От него требовали признаться в том, чего он не совершал: "то ли убийства, то ли причинение тяжких телесных повреждений". "Буквально еще два дня назад разговаривали с ним [Тесаком], и в его планы точно не входило покидать этот мир, несмотря на все его несовершенство. Он очень рассчитывал, что по прибытии в Москву на следственные действия продолжит бороться вместе с адвокатами за свое честное имя", - сообщил юрист.

В то же время Краснов отметил, что одна из опубликованных в интернете записок действительно написана почерком Марцинкевича. Однако его коллега Матвей Цзен заявил, что записка вовсе не обязательно предсмертная, поскольку в ней нет никаких указаний на планы совершить суицид.

"В интернете фигурируют две записки, - сказал Краснов. - Одну признали фейком, а вторая вроде его [Тесака]. Все определит экспертиза. Но визуально почерк его и подпись я узнаю. Думаю, это реальная его записка".

Владимир Краснов добавил, что намерен до конца добиваться установления правды о смерти Тесака и даже может подготовить обращение к президенту России Владимиру Путину.

Краснов в разговоре с Business FM со ссылкой на челябинского адвоката также сообщил, что из его подзащитного выбивали показания. "Там очень неприятная история, я располагаю информацией о ней косвенно, через третьи руки. Адвокатесса, которая была у него на пересылке, говорила, что якобы его систематически избивали, добиваясь признаний в совершении неких убийств. Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств", - сказал Краснов. Он также знает, что под давлением Тесак написал заявление о явке с повинной.

По словам другого адвоката Марцинкевича Алексея Михальчика, 9 сентября у Тесака была местная защитница, которой заключенный сообщил, что его "последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов".

Адвокат Иван Сидоров, представлявший интересы Марцинкевича в ходе разбирательства по последнему делу и во время отбытия наказания, рассказал "Медиазоне", что летом имел возможность пообщаться с ним по видеосвязи во время рассмотрения административного дела о компенсации за затянутое судопроизводство. Марцинкевич рассказал, что у него серьезные неприятности: пришлось написать явку с повинной. По словам Сидорова, на Тесака "вешали" убийство, относящееся к 1999 году.

"Потом было еще одно заседание [по административному делу], и он вроде сказал, что явка не подтвердилась - якобы показания он дал, но дело возбудить не удалось, поскольку они за сроком давности все прекратились, - вспоминает защитник. - Но потом поступила новая информация от адвоката, что какие-то дела они все же решили возбудить или по крайней мере проверить информацию, в связи с чем его везли из Красноярска в Москву. Везли его через Новосибирск, и Челябинск должен был быть отправной точкой".

Адвокат Сидоров считает, что с самоубийством Тесаку "помогли". "Конечно, пытки там [были] или не пытки, по видеосвязи он не мог сказать, но вид у него был очень подавленный, - вспоминает Сидоров. - Он говорил, что несколько раз ездил на больничку. Действительно, его не было в Красноярске в СИЗО, адвокат [Трофимик] четыре раза не могла попасть, потом вдруг написал отказ от адвокатессы, хотя в начале просил, чтобы она его защищала и чтобы кто-то к нему пришел".

Красноярский адвокат Валентина Трофимик разместила на сайте своей адвокатской коллегии заявление, в котором подчеркнула, что ей о причинах смерти подзащитного официально не сообщалось: "Достоверных сведений о применении мер физического воздействия во время содержания в СИЗО-1 нет. Полагаю, что на моего подзащитного могло быть оказано психологическое воздействие, поскольку он находился в нестабильном психо-эмоциональном состоянии".