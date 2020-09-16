Максим Марцинкевич

АГН Москва / Сергей Киселев Оглашение приговора по итогам пересмотра уголовного дела лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак в Бабушкинском районном суде, декабрь 2018 года

АГН Москва / Сергей Киселев

В Челябинске, по предварительным данным, покончил с собой известный националист и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак), трижды судимый за различные преступления. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту суицида, пишет "Коммерсант".

По предварительным данным, Тесак покончил с собой в одной из камер СИЗО N3 Челябинска. Его тело нашли утром сокамерники, рядом была оставлена записка, в которой он простился с друзьями и женой. По предварительным данным, он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. Врачи пытались реанимировать Тесака, но безуспешно, сообщает РИА "Новости".

По данным Telegram-канала Baza, в предсмертной записке Максим Марцинкевич написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он попросил передать своей гражданской супруге, которая проживает в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и свой личный дневник. Записку активист закончил словами "Простите меня".

15 октября 2014 года в отношении Марцинкевича было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ (грабеж, разбой, хулиганство). 10 ноября 2014 года было возбуждено еще одно дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В декабре того же года все эти дела объединили в одно производство.

Бабушкинский райсуд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве и других преступлениях. Тесак и его соратники нападали на наркоторговцев, заставляя их признаваться в преступлениях под видеозапись.

При этом обвинительное заключение замгенпрокурора утвердил только 18 января 2016 года. Предварительные слушания по делу состоялись в феврале 2016 года в Бабушкинском райсуде, который вернул дело из-за ошибок в Генпрокуратуру. В июле 2016 года Тесаку предъявили новое обвинение по исправленному делу, которое снова поступило в Генпрокуратуру. Снова в суде его рассматривать стали в октябре 2016 года, а приговор был вынесен только 27 июня 2017 года. Однако весной 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в Бабушкинский райсуд. 29 декабря 2018 года он еще раз приговорил Тесака, и на этот раз Мосгорсуд оставил данное решение в силе.

По результатам этого дела Максим Марцинкевич обратился в Мосгорсуд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 800 тыс. руб. Требуя компенсацию, Тесак указывал, что срок предварительного следствия по делу превысил 31 месяц, общий срок рассмотрения уголовного дела составил более 23 месяцев, но ему было отказано в удовлетворении иска.

Свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии, однако оттуда его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где он должен был выйти на свободу. Учитывая затянувшиеся расследование и суды, он фактически отбыл наказание в СИЗО, однако срок ему так и не пересчитали.

Адвокат Алексей Михальчик, защищавший националиста, сообщил, что Тесак просто не успел обратиться в суд с соответствующим заявлением. По версии защитника, во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе об убийствах. В Москве СКР должен был провести доследственную проверку этих данных.

Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего. При этом один из них вспомнил, что ранее Максим Марцинкевич уже вскрывал себе вены в знак протеста.

Кроме того, пользователи нашли пост Марцинкевича в соцсети "Вконтакте", датированный 2014 годом. Тесак написал, что вскоре едет "отбывать пятерку за гомофобию", и не собирается совершать самоубийство. "Если я вдруг вскрою вены, повешусь или умру от сердечной недостаточности - значит мне помогли. Я абсолютно здоров и суицидальных мыслей нет. А если я вдруг "добровольно" решу давать какие то показания или в чем-то признаваться - значит пытки в России не отменили", - пишет он.

Адвокат Марцинкевича рассказал телеканалу 360, что его подзащитный отбывал наказание в Красноярске и написал явку с повинной в марте или апреле этого года. "Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной. Как мне сейчас сообщили, [явка касалась] преступления за 1999 год, когда ему было 15 лет", - рассказал адвокат. По видеосвязи Тесак говорил юристу, что его доставка в Красноярск была спланирована.

"Я думаю, что могли помочь. Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. […] Я так понимаю, там были скорее всего применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал что болел и несколько раз его в больницу возили. Как мне говорили правозащитники и заключенные, сейчас могут никаких следов не оставлять", - сказал адвокат.