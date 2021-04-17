Во Владимире журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину и оператора задержали во время съемки репортажа о пытках в местных колониях

Moscow-Live / Анастасия Зотова

Во Владимире журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину и оператора задержали во время съемки репортажа о пытках в местных колониях, сообщается в Telegram-канале издания. Задержание произошло во время интервью с женой заключенного, который подвергался пыткам, девушку тоже задержали.

Поводом для задержания стала наружная съемка здания исправительной колонии строгого режима N3, которая является режимным объектом. После опроса всех задержанных отпустили, они провели в отделении полиции около часа. Аренина рассказала, что они с коллегой снимали с улицы, как супруга заключенного заходит в колонию на свидание с мужем и выходит оттуда.

По словам журналистки, объяснения у них брал "молодой и достаточно вежливый оперативник" Константин Баранов. Он не стал требовать удаления записей, но хотел взять у задержанных отпечатки пальцев. Когда ему указали на незаконность этого требования, Баранов ответил, что "в каждой области свои законы", но настаивать на дактилоскопии не стал

"При этом ему несколько раз звонило начальство и что-то спрашивало про нас. Когда мы уже почти вышли из отделения, Баранов хотел, чтобы Нина вернулась и рассказала ему, что в колонии происходит с ее мужем, но мы ответили, что у нее есть адвокат и он может опросить ее позже, в присутствии адвоката", - рассказала Аренина.

На прошлой неделе "Важные истории" выпустили материал Арениной о продвижении по службе сотрудников ФСИН во Владимирской области, несмотря на постоянные обвинения в пытках и убийствах. В тексте отмечается, что исправительная колония N3, которую в народе называют "Моторкой", слывет одной из самых страшных.

2 февраля Аренина была задержана в числе других журналисток, освещавших московскую акцию в поддержку Алексея Навального. После этого она рассказала в статье о своем пребывании в ОМВД "Орехово-Борисово Северное" и о многочисленных нарушениях, допущенных полицейскими.

По свидетельствам других задержанных, правоохранители угрожали "подвалом" тем, кто отказывается сдавать отпечатки пальцев и берет 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя. Сама Аренина слышала мужские крики "Убивают" на другом этаже ОВД. Позже один из задержанных рассказал, что кричал человек, которого увели в "подвал" и били дубинкой по ногам, пока он не согласился подписать "всякие штуки".

9 апреля силовики провели семичасовой обыск у главного редактора "Важных историй" Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения из-за статьи 2016 года о яхте, на которой отдыхала бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина. Анин проходит по делу свидетелем, его дважды допросили. Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2016 года, но приостановлено. В марта 2021-го его возобновили но неизвестным основаниям.