Александр Сосонюк

Александр Сосонюк / Facebook Сотрудники ФСБ 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге консула генконсульства Украины Александра Сосонюка в ходе встречи с российским гражданином "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России", говорится на сайте спецслужбы

Grigorenko / DepositPhotos

Сотрудники ФСБ 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге консула генконсульства Украины Александра Сосонюка в ходе встречи с российским гражданином "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России", говорится на сайте спецслужбы.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации", - отмечается в сообщении. К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. О задержании второго участника встречи не сообщается.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но Венская конвенция позволяет государству пребывания объявлять их персонами нон грата в случае нарушения закона или враждебных действий.

Согласно сайту украинского генконсульства, Александр Сосонюк работает в России с 2012 года. Из его декларации следует, что он арендует в России квартиру и совместно с женой владеет двумя квартирами в Ровно и в Киеве, передает РИА "Новости". У него двое детей. Доход дипломата за 2020 год составил около 1,6 млн гривен (4,3 млн рублей).

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнил изданию РБК-Украина, что консула задерживали на несколько часов, он уже находится на территории украинской дипмиссии. Николенко назвал задержание Сосонюка "очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России". Киев выясняет обстоятельства задержания дипломата и готовит ответ на его задержание.