Николаевский Малицкий мужской монастырь

Фото: Иван Цветков / Wikimedia Commons

В Николаевском Малицком монастыре Тверской области объяснили требованиями времени фрески в храме, привлекшие внимание соцсетей и СМИ. Обсуждение темы началось после того, как пользователь соцсети "ВКонтакте" опубликовал на своей странице фотографии настенной росписи, изображающей пытки интернет-зависимых грешников в аду. Сейчас его аккаунт закрыт. Черти на фреске держат в лапах макбук и смартфоны.

"Время-то меняется, страсти изменяются. Нечистые духи не стоят на месте, прогресс идет, и они используют изобретения человечества в своих целях. Злые духи принимают новые решения, как совратить человека с пути истинного, и им это удается. Посмотрите, сколько людей выпадают из реальности, увлекаются соцсетями, онлайн-играми, разговаривать не могут друг с другом, а только переписываются", - прокомментировали изданию "Подъём" в монастыре.

Постоянная прихожанка храма рассказала "КП-Тверь", что фрески создал румынский иконописец Руслан Гебя, начавший расписывать стены храма в 2010 году. По словам женщины, посетители реагируют на осовремененные изображения грешников "с воодушевлением".

Сами работники храма тоже пользуются интернетом, но только по работе. Монастырь имеет собственную страницу в соцсети, на которую подписаны более 3300 человек. В обители рады, что фрески спустя столько лет после написания привлекли внимание общественности, и надеются, что пришедшие в храм посмотреть на росписи захотят изменить свою жизнь.