Лечащие врачи Алексея Навального с согласия его родственников частично раскрыли результаты биохимического анализа крови политика, сделанного в лаборатории для осужденных ИК-3 УФСИН Владимирской области. Из документа следует, что уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей.

"Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - говорится в Twitter команды врача общей практики Анастасии Васильевой, возглавляющей независимый профсоюз "Альянс врачей"*.

Кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин добавил в своем Facebook, что пациент с таким уровнем калия "должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия" и смерть о остановки сердца.

Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца pic.twitter.com/z5hwv3Nvt9 — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Александр Полупан, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск во время августовского отравления Навального, сообщил The Insider, что подобные анализы являются абсолютным показанием к госпитализации. Если Навального не начать лечить, он умрет в течение нескольких дней.

"Возможности эффективного лечения в амбулаторных условиях нет. Можно поставить глюкозо-инсулиновую смесь, которая снизит калий, но в целом этот уровень калия является угрожающим для жизни, и пациент должен находится в условиях стационара с возможностью мониторинга витальных функций", - сообщил медик.

В связи с заявлениями о том, что администрация колонии грозит начать принудительное кормление Навального, Полупан предупредил, что это может только ухудшить состояние политика. "После длительной голодовки есть такое осложнение, как рефидинг-синдром - когда человек начинает сразу есть, у него возникают ещё более выраженные метаболические нарушения, опасные для жизни. Выход из голодовки должен быть постепенным и проходить под медицинским контролем", - сказал реаниматолог.

С ним согласен доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих. "Принудительное кормление, которое хотят к нему применить, может только усугубить ситуацию и привести к осложнениям. Потому что полный голод длительностью более 2 недель так повреждает организм, что просто еда навредит. Нужно специальное восполнение и восстановление в специализированных условиях, а с учётом тех показателей здоровья Алексея, которые известны, - в условиях реанимационного отделения", - сообщил врач в блоге радиостанции "Эхо Москвы".

Лечащие врачи Навального, просят руководство ФСИН России экстренно начать переговоры и пустить их к пациенту. "Мы готовы по первому требованию приехать, организовать консилиум и сделать все, чтобы его спасти", - говорится в заявлении команды Васильевой.

Ранее Ашихмин, Васильева, Эрлих и нейрохирург Алексей Кащеев подписали открытое письмо к директору ФСИН Александру Калашникову, в котором назвали состояние Навального близким к критическому и призвали допустить врачей к осмотру политика. Более 70 мировых знаменитостей обратились с той же просьбой к президенту России Владимиру Путину.