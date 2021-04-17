Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей

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Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он уточнил, что в этих расчетах не учтены транзитные пассажиры, летевшие через Стамбул.

Барзыкин выразил надежду, что эти потери компенсируются с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией после 1 июня. "Надеемся, что правительство снова введет программу субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в прошлом году", - добавил он.

15 апреля правительство РФ опубликовало два документа, связанных с мерами поддержки туроператоров. В частности, они продлевают на 2021 год право, но не обязанность туркомпаний воспользоваться средствами своих фондов персональной ответственности при "Турпомощи" для выплат туристам за аннулированные зарубежные туры.

При этом, как поясняется на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), на отмененные в этом году туры в Турцию новые решения правительства не распространяются. Также постановления правительства не касаются путевок в Турцию, которые были перенесены еще с прошлого года и опять отменены.

В Ростуризме АТОР подтвердили, что мера поддержки состоит в том, что туроператору дается право осуществить выплаты туристу, не задействуя операционные средства. При этом деньги, если такое решение примет туроператор, выплачивает не сама туркомпания, а "Турпомощь", в чьем ведении находится фонд персональной ответственности туроператора.

Таким образом, АТОР опровергла сообщения СМИ о том, что правительство России обязало туроператоров вернуть деньги за отмененные туры. "СМИ породили напрасные надежды у массы туристов, из-за которых они второй день обрывают телефоны турагентств, требуя от них мифических "немедленных выплат". <...> Решения правительства никак не касаются отмененных туров в связи с прекращением авиасообщения с Турцией в этом году, речь только про туры, купленные до 31 марта 2020 года", - поясняет правовая служба Ассоциации.

По данным Ростуризма, в Турции сейчас отдыхает около 50 тысяч организованных россиян - клиентов туроператоров. В Танзании, авиасообщение с которой также приостановлено с 15 апреля по 1 июня - около 4 тысяч организованных российских туристов. Еще около 50 тысяч человек отдыхает в третьих странах, вылет и возвращение которых осуществляется транзитом через Стамбул.

Ранее Ростуризм открыл горячую линию для туристов по ситуации с приостановкой авиасообщения в Турцию и Танзанию, однако операторы, как пишет портал Tourdom, некомпетентны. Так, оператор, с которой разговаривал сотрудник издания, сообщила, что турист может получить деньги за тур, если он оплачен до 30 марта, и сослалась на последние распоряжения правительства РФ, однако в этих документах на самом деле ничего не говорится о турах текущего года.