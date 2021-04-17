Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)

Фото: Okras / Wikimedia Commons Дмитрий Носов

АГН "Москва"

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца "Розовое вино-2" и Family. Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

Это не первая жалоба политиков на творчество Моргенштерна. В начале апреля председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить на признаки экстремизма клип рэпера "Новая волна", записанный совместно с DJ Smash.

Клип, опубликованный 2 апреля, накануне католической Пасхи, снимался в интерьерах, напоминающих католический храм, костюм Моргенштерна похож на папское облачение, а DJ Smash одет в сутану.

Гаврилов призвал Генпрокуратуру проверить видео на "наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности". Одновременно депутат попросил Роскомнадзор заблокировать доступ к клипу.

При этом дисклеймер в начале ролика предупреждает, что видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и носит развлекательный характер, а также содержит ненормативную лексику и сцены сексуального характера. Авторы подчеркивают, что не употребляют и не пропагандируют употребление психотропных веществ. "Все персонажи вымышлены и действие происходит в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез", - гласит дисклеймер.

В конце марта Лига безопасного интернета под руководством дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Моргенштерна, так как считает, что он "последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде".

"Это откровенная, это прям жесточайшая пропаганда именно в детской среде, потому что его смотрят в основном подростки, маленькие дети, и здесь, конечно, я не уверена, что будет только административная ответственность", - заявила Мизулина в недавнем интервью журналисту Антону Красовскому.