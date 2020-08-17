Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал движение АУЕ ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией, а также запретил его деятельность, сообщается на сайте надзорного ведомства

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Теперь действия лиц, причисляющих себя к данной организации, попадают под статью 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), уточняет "МБХ медиа" Она предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал движение АУЕ ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией, а также запретил его деятельность, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Теперь действия лиц, причисляющих себя к данной организации, попадают под статью 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"), уточняет "МБХ медиа" Она предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

Заседание прошло в закрытом режиме, его детали в ВС не уточнили. С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах. В ходе судебного заседания установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности", заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что деятельность АУЕ* основана на криминально-экстремистской идеологии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Участники АУЕ* совершали экстремистские правонарушения и массовые беспорядки, в деятельность движения "активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию".

"Запрет деятельности АУЕ* позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства", - считают в Генпрокуратуре.

Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды, требуют соблюдения "воровского кодекса", взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Понятие АУЕ встречается как и обозначение воровского братства внутри колоний.

Еще в 2017 году в Генпрокуратуру с просьбой признать сообщества АУЕ экстремистскими обращался "Русский академический фонд", более известный в СМИ как "фонд племянника Путина". Организация также жаловалась уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой на группы АУЕ в соцсетях и просила инициировать законодательные поправки, ограничивающие доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам подобной криминальной тематики.

Член Совета Федерации Антон Беляков предлагал запретить пропаганду криминальной субкультуры в интернете и СМИ, приравняв ее к пропаганде суицида, наркотиков и экстремизма.

Считается, что движение АУЕ зародилось в Забайкальском крае. В 2011 году в одном из поселков региона выявили банду, в которую входили около 20 человек от 15 до 22 лет. Члены группировки навязывали воровские идеи в школе, включая начальные классы.

Сейчас движение получило широкое распространение в 40 регионах России, пишет "Право.ру". С 2017-го по 2020 год полицейские пресекли деятельность 31 молодежной группировки. К уголовной и административной ответственности привлечены более 40 членов подростковых банд. В соцсети "ВКонтакте" выявлено 30 тысяч групп, распространяющих идеологию движения, они насчитывают до 6,5 млн подписчиков.

В "Одноклассниках" отмечено 14 тысяч таких групп с 500 тыс. подписчиков, в Instagram - 22 страницы и 108 тысяч подписчиков, в Facebook - 12 страниц и 600 тысяч подписчиков. В YouTube существует около 2 млн каналов, которые размещают видео, вызывающие симпатию молодых людей к тюремным понятиям.

На прошлой неделе Генпрокуратура поручила прокурору Забайкальского края принять дополнительные меры для предупреждения деятельности криминальных субкультурных движений и преступлений среди подростков в связи с рядом происшествий с участием приверженцев АУЕ.