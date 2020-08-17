Дорожный инспектор / ВКонтакте В субботу во время оформления протокола водитель BMW протащил полицейского по дороге около 700 метров. Инспектор лежал на дороге до прибытия своих коллег, а проезжавшие автомобили не обращали на него внимания

Дорожный инспектор / ВКонтакте

В субботу во время оформления протокола водитель BMW протащил полицейского по дороге около 700 метров. В МВД решили наказать водителей, проехавших мимо пострадавшего стража порядка, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке полиции.

"Изучая обстоятельства инцидента, в полиции пришли к выводу: травмированный инспектор непродолжительное время оставался лежать на проезжей части до прибытия своих коллег. Даже с учетом того, что ранним субботним утром поток машин не так велик, несколько автомобилей успели проехать мимо, однако никто из водителей не вышел и не предложил помощь", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что водители, проигнорировавшие инцидент, уже установлены. Среди них замечен автомобиль популярного блогера. По данным СМИ, речь идет о блогере Артеме Тарасове, канал которого посвящен смешанным единоборствам.

Водителям могут инкриминировать ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Она предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Как сообщалось, в субботу утром петербуржец Евгений Щирский на набережной Обводного канала при составлении протокола о нарушении ПДД защемил руку инспектора ГИБДД передним левым стеклом автомобиля BMW и проволок его по дороге около 700 метров. Полицейский серьезно не пострадал, он находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, Евгений Щирский в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения. В полиции сообщали, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В воскресенье суд арестовал Щирского на два месяца.