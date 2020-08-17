Эксперты ВШЭ назвали регионы, в наибольшей и наименьшей степени пострадавшие в ходе текущего кризиса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Наибольший уровень социально-экономического стресса зафиксирован в Тыве, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области

Правительство Республики Тыва

Эксперты ВШЭ назвали регионы, в наибольшей и наименьшей степени пострадавшие в ходе текущего кризиса. Как говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Где в России жить хорошо?", которое цитирует ТАСС, наименьший уровень социально-экономического стресса зафиксирован на Чукотке, в Камчатском крае и Астраханской области, наибольший - в Тыве, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

Индексом социально-экономического стресса эксперты условились считать сумму прироста безработицы во втором квартале и потребительской инфляции в первой половине 2020 года относительно того же периода прошлого года. С этой точки зрения индекс социально-экономического стресса оказался минимальным в Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Далее идут Северо-Западный и Дальневосточный округа, а наихудшее положение сложилось в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Другой вариант расчета социально-экономической ситуации в регионах учитывает не только индекс экономического стресса, но и прирост реальный заработной платы, рассчитанный экономистами на основе последних данных Росстата об уровне номинальной заработной платы и индексах потребительских цен.

Так, наиболее благоприятная ситуация сложилась в регионах, где индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, а прирост реальной зарплаты выше. Сюда попали 24 региона, среди которых Чукотка, Пермский край, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области, Новосибирская, Магаданская области, Республика Алтай, Приморский край.

По данным экспертов, наименее благоприятная ситуация сложилась в регионах Центрального, Приволжского, Уральского, Северо-Западного федерального округа, а также Северного Кавказа - всего их 18. Среди них Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, Республика Коми, Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика. При этом минимальные по России темпы прироста реальной заработной платы отмечаются в Новгородской (-12,5%) и Костромской области (-3,1%).

В третью группу попали регионы, в которых индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, как и прирост реальной заработной платы. Сюда, в частности, вошли регионы, привлекательные для трудовых мигрантов, включая Москву и Санкт-Петербург, а также регионы, имеющие выгодное географическое положение, в том числе Камчатский край, Московская и Смоленская области.

Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич назвала "Ведомостям" еще несколько групп регионов, которые сильнее всего пострадали от пандемии, на основе данных по динамике промпроизводства за первое полугодие. "Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля. Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами - там падение промышленности составило 9%", - пояснила Зубаревич. Также, по ее словам, уровень жизни снизился в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, где большую долю в экономике занимает сектор услуг.

При этом делать вывод о том, жителям каких регионов живется хуже, а каких - лучше, на основе официальных данных по безработице некорректно, поскольку в большинстве случаев причиной роста безработицы является увеличение пособия и упрощение его получения. "Например, в Туве зафиксирован один из самых крупных ростов уровня безработицы. Там народ побежал регистрироваться в центры занятости, потому что прожиточный минимум для них - это большие деньги. А поскольку с занятостью там всегда очень плохо, вот они и рванули получать пособия", - объясняет Зубаревич. В то же время последствия коронавирусного кризиса для жителей большинства регионов еще не исчерпаны: доходы бюджетов продолжают сокращаться, и россиян ждут новые увольнения и сокращения зарплат из-за сжатия производств, вызванного падением спроса на товары и услуги.

Финансисты отмечают, что факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону: помимо безработицы, ощутимо снизился и уровень оплаты труда. Так, средняя зарплата в Москве обрушилась с 95,5 тыс. рублей в начале года до 50 тысяч рублей в июне. А многие компании не готовы к прежним затратам и после снятия официальных ограничений на деятельность: вопросы кредитов и арендной платы так и не решены, а спрос на товары и услуги ощутимо упал. В этих условиях россиянам предлагается поискать пути дополнительного заработка, освоив новую профессию, пересмотреть расходы и стараться не влезать в долги. При этом 36% респондентов считают, что к концу года их финансовое положение несколько снизится, а 27% - что оно существенно ухудшится.

Сами россияне уже свыклись с тем, что негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поэтому начали оптимизировать свои расходы. При этом около 17% россиян уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание, 16% на это понадобится более года, а 32% - несколько месяцев.

Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех ограничений по самоизоляции 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% - через несколько месяцев, 23% - только через год. А 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь.