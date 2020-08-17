В новом томе Православной энциклопедии, который планируется выпустить осенью, появится статья о президенте России Владимире Путине, сообщил "Открытым медиа" представитель Церковно-научного центра (ЦНЦ) "Православная энциклопедия", учредителем которого является Московский патриархат.

Путин станет первым президентом России, упомянутым с энциклопедии при жизни. Борису Ельцину в соответствующем томе посвятили только семь страниц, Дмитрий Медведев не упоминается вовсе, пишет издание. Зато статья о патриархе Кирилле занимает 118 страниц - в три раза больше, чем статья о Боге (46 страниц) и Христе (39 страниц).

Содержание статьи о Путине и число выделенных на не страниц в издательстве не раскрывают. 59-й том энциклопедии должен выйти в середине октября - почти ко дню рождения президента РФ.

Православная энциклопедия издается под общей редакцией патриарха Кирилла и по его благословению. Первые тома вышли в печать еще при патриархе Алексии II. Как говорится на сайте энциклопедии, справочное издание ставит перед собой две задачи: "дать всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и современному состоянию вселенского православия", а также ознакомить читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, "так или иначе связанными с религией". Особое внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в XX веке, сведения о которой практически отсутствуют в справочной литературе.

Издание энциклопедии финансируется государством. На выпуск четырех томов - с 57-го по 60-й - Церковно-научный центр получил субсидию в размере 45,2 млн рублей. За 10 лет структуры Русской православной церкви получили из бюджета 607,4 млн рублей по госконтрактам на поставку томов Православной энциклопедии. Закупочная цена одного тома в прошлом году составляла 1 тысячу рублей, госструктуры приобрели за год около 94 тысяч экземпляров энциклопедии.

Крупнейшими заказчиками энциклопедии являются Минкультуры, дирекция департамента образования и науки Москвы и Центральная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, подведомственная столичному департаменту культуры. При этом расходы на закупку энциклопедии суммы сильно разнятся: Минкульт за 10 лет потратил 511 млн рублей, дирекция департамента образования - 36,4 млн рублей, библиотека - 15,94 млн рублей.