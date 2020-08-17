В России отмечено минимальное число COVID-смертей за сутки с конца апреля и менее 5 тысяч заболевших

За последние сутки в России выявлено 4892 случаев коронавируса в 83 регионах, 55 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Меньшее число смертей в сутки отмечалось 27 апреля, тогда сообщалось о 50 умерших.
Всего в стране выявлено 927 745 заболевших и 15 740 умерших. Из больниц за сутки выписано 3133 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 736 101.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 690 (10)
Санкт-Петербург - 159 (2)
Московская область - 153 (2)
Свердловская область - 141 (5)
Ставропольский край - 132 (2)
Ростовская область - 127 (1)
Нижегородская область - 120 (2)
Красноярский край - 118
Иркутская область - 114 (3)
Оренбургская область - 102 (1)
Ульяновская область - 102
Омская область - 99
Воронежская область - 97
Саратовская область - 96
Волгоградская область - 95
Кемеровская область - 94
Приморский край - 90 (1)
Краснодарский край - 88
Алтайский край - 88 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 84
Ханты-Мансийский АО - 74 (1)
Хабаровский край - 72 (2)
Архангельская область - 70
Челябинская область - 69
Мурманская область - 65 (5)
Пермский край - 65 (2)
Кировская область - 63 (1)
Республика Дагестан - 59 (1)
Сахалинская область - 57
Тюменская область - 53
Новосибирская область - 53 (3)
Республика Саха (Якутия) - 49
Белгородская область - 48
Псковская область - 47
Республика Калмыкия - 47
Пензенская область - 47 (1)
Самарская область - 45
Томская область - 45 (2)
Республика Крым - 45 (1)
Костромская область - 41
Орловская область - 40
Ярославская область - 40
Астраханская область - 37 (1)
Вологодская область - 36
Республика Башкортостан - 35
Республика Коми - 34
Ивановская область - 33
Республика Мордовия - 32
Рязанская область - 30
Тульская область - 30
Чувашская Республика - 30
Республика Бурятия - 30
Калужская область - 29
Ленинградская область - 28 (2)
Республика Татарстан - 28
Удмуртская Республика - 28
Курская область - 27
Калининградская область - 26
Курганская область - 26
Тверская область - 25
Владимирская область - 24 (2)
Тамбовская область - 24
Брянская область - 22
Новгородская область - 21
Амурская область - 21
Республика Ингушетия - 20
Республика Карелия - 19
Республика Тыва - 19
Липецкая область - 18
Смоленская область - 17 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 17
Республика Хакасия - 17
Республика Адыгея - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Республика Марий Эл - 16
Республика Алтай - 15
Магаданская область - 13
Забайкальский край - 12
Камчатский край - 12
Республика Северная Осетия - 11
Севастополь - 8
Чеченская Республика - 4
Еврейская АО - 3