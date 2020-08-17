В России отмечено минимальное число COVID-смертей за сутки с конца апреля и менее 5 тысяч заболевших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Юлия Иванко За последние сутки в России выявлено 4892 случаев коронавируса в 83 регионах, 55 человек скончались

Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлено 4892 случаев коронавируса в 83 регионах, 55 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Меньшее число смертей в сутки отмечалось 27 апреля, тогда сообщалось о 50 умерших.

Всего в стране выявлено 927 745 заболевших и 15 740 умерших. Из больниц за сутки выписано 3133 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 736 101.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 690 (10)

Санкт-Петербург - 159 (2)

Московская область - 153 (2)

Свердловская область - 141 (5)

Ставропольский край - 132 (2)

Ростовская область - 127 (1)

Нижегородская область - 120 (2)

Красноярский край - 118

Иркутская область - 114 (3)

Оренбургская область - 102 (1)

Ульяновская область - 102

Омская область - 99

Воронежская область - 97

Саратовская область - 96

Волгоградская область - 95

Кемеровская область - 94

Приморский край - 90 (1)

Краснодарский край - 88

Алтайский край - 88 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 84

Ханты-Мансийский АО - 74 (1)

Хабаровский край - 72 (2)

Архангельская область - 70

Челябинская область - 69

Мурманская область - 65 (5)

Пермский край - 65 (2)

Кировская область - 63 (1)

Республика Дагестан - 59 (1)

Сахалинская область - 57

Тюменская область - 53

Новосибирская область - 53 (3)

Республика Саха (Якутия) - 49

Белгородская область - 48

Псковская область - 47

Республика Калмыкия - 47

Пензенская область - 47 (1)

Самарская область - 45

Томская область - 45 (2)

Республика Крым - 45 (1)

Костромская область - 41

Орловская область - 40

Ярославская область - 40

Астраханская область - 37 (1)

Вологодская область - 36

Республика Башкортостан - 35

Республика Коми - 34

Ивановская область - 33

Республика Мордовия - 32

Рязанская область - 30

Тульская область - 30

Чувашская Республика - 30

Республика Бурятия - 30

Калужская область - 29

Ленинградская область - 28 (2)

Республика Татарстан - 28

Удмуртская Республика - 28

Курская область - 27

Калининградская область - 26

Курганская область - 26

Тверская область - 25

Владимирская область - 24 (2)

Тамбовская область - 24

Брянская область - 22

Новгородская область - 21

Амурская область - 21

Республика Ингушетия - 20

Республика Карелия - 19

Республика Тыва - 19

Липецкая область - 18

Смоленская область - 17 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 17

Республика Хакасия - 17

Республика Адыгея - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Республика Марий Эл - 16

Республика Алтай - 15

Магаданская область - 13

Забайкальский край - 12

Камчатский край - 12

Республика Северная Осетия - 11

Севастополь - 8

Чеченская Республика - 4

Еврейская АО - 3

