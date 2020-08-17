Архив NEWSru.com Мировой суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч рублей и главного редактора газеты Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП)

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Мировой суд в Москве оштрафовал "Новую газету" на 200 тысяч рублей и главного редактора газеты Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за материала корреспондента Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках "Воронеж" и "Смоленск". Решение приняла судья Юнона Царева

Юрист "Новой газеты" Екатерина Седова утверждает, что заведомый недостоверный характер в материале отсутсвует, пишет издание. "Сведения были получены от источника в администрации города, фамилию которого мы раскрывать не вправе, согласно закону о СМИ. Не доверять этим сведениям у нас не было основания", пояснила она.

Седова также отметила, что сведения, указанные в требовании Генпрокуратуры и уведомлении Роскомнадзора о том, что заразились военослужащие двух подлодок, отсутствовали в статье.

Напомним, статья называлась "Свистать всех на верх", она была удалена с сайта после требования Роскомнадзора. В отношении "Новой газеты" было составлено четыре протокола: два - на издание, два - на главного редактора.

Протоколы были составлены в том числе и из-за материала Елены Милашиной о вспышке коронавируса в одном из районов Чечни. Заседание суда по материалу Милашиной пока не запланировано, так как юрист газеты подал иск о признании незаконным требования Генпрокуратуры, и до рассмотрения искового заявления заседание отложили.