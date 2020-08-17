Московский городской суд прекратил дело автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, которому назначили 10 суток ареста за одиночный пикет. Его освободили в зале суда, сообщила в Facebook его общественная защитница Ирина Яценко.

Решение об аресте вынесли 13 августа, когда он уже отбывал в спецприемнике 13 суток ареста, назначенные из-за мартовской акции против политических репрессий. Протокол по статье о повторных нарушениях на массовых акциях (часть 8 статья 20.2 КоАП) на него составили за пикеты 22 марта у здания МВД на Житной улице, передает "Интерфакс".

Судья Анна Селиверстова прекратила дело из-за нарушений при составлении протокола: полицейские ОМВД по району Якиманка не отправили Иванову копию протокола, составленного без него. По словам Яценко, она настаивала на прекращении дела за отсутствием состава правонарушения, поскольку Иванов тогда не вставал с плакатом, а лишь "подошел к зданию МВД и общался с журналистами".

По утверждению Ирины Яценко, Анна Селиверстова - единственная судья Мосгорсуда, которая "способна проявить хоть какую-то независимую судебную волю и рассмотреть дело вполне себе справедливо". Именно она отменяла в свое время штраф в 150 тысяч рублей, назначенный самой Ирине Яценко за участие в митинге, на котором она присутствовала лишь в качестве журналиста. Кроме того, Селиверстова однажды отменила постановления о наказании за одиночные пикеты.

"Совершенно точно знаю, что был любой другой судья Мосгорсуда на месте Селиверстовой, оставил бы арест без раздумий, - подчеркнула Ирина Яценко. - Все-таки спасибо судье Анне Андреевне Селиверстовой, что Дима на свободе спустя 17 дней, проведенных в спецприемнике. Нам крупно повезло, что дело попало на рассмотрение именно к ней".