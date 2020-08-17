Преподавателей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.

"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин в конце июля не исключил, что в новом учебном году придется вернуться к дистанционной системе обучения. "Надеюсь, 1 сентября мы будет работать в очном режиме в школах, классах, но, тем не менее, мы все понимаем, что есть опасность периодического закрытия отдельных классов или даже школ", - сказал он.