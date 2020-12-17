Спасатели обнаружили живыми группу детей, пропавших в Сьяновских пещерах в районе города Домодедово Московской области

Фото: Денис Воронин / АГН "Москва" Их состояние оценивается как удовлетворительное

МЧС России по Московской области

Спасатели обнаружили живыми группу детей, пропавших в Сьяновских пещерах в районе города Домодедово Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг вечером.

"Предварительно установлено местонахождение детей, они живы", - сказал собеседник. По его словам, дети уже вышли навстречу спасателям.

"Состояние (детей. - Прим . NEWSru.com) оценивается как удовлетворительное", - добавил источник.

В МЧС позднее подтвердили обнаружение пропавшей туристической группы в подмосковной пещере. В ведомстве отметили, что дети в медицинской помощи не нуждаются.

Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МЧС Подмосковья, в Домодедово, в деревне Старосьяново группа из 10 человек (из них 8 детей от 9 до 12 лет) в 10:45 зашла в пещеры Сьяны, но к обозначенному времени (к 19:00) на поверхность не вышла.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место пропажи людей экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных с поручением "разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ". А прокурор Московской области Сергей Забатурин отправил на место происшествия Домодедовского городского прокурора Николая Развозжаева.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что ход в пещеру один. Он находится на левом берегу реки Пахра между деревней Старосъяново и деревней Новленское городского округа Домодедово. На входе имеется журнал посещений, в который обязательно записываются следующие данные: время входа группы в пещеру, количество человек, планируемое время выхода.

Там отметили, что к месту поисков были направлены спелеологи и спасатели. По прибытии на место спасатели спустились в пещеру и нашли инструктора. С его слов, при занятиях ориентированием он потерял группу. Обрушений в пещере не было, отметили в ведомстве.

По данным МЧС, на месте происшествия работали 38 человек и девять единиц техники, из них от МЧС 11 человек и три единицы техники.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) - подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров.