ЦАГИ Анатолий Губанов

ЦАГИ

Московский городской суд признал законным решение отправить под стражу ученого-физика Анатолия Губанова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Ольга Динзе рассказала, что следствие предъявило обвинение. "Губанову предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он отказался признать вину в инкриминируемом преступлении", - пояснила она. Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.

Ранее сообщалось, что следователи получили отказ Губанова от услуг Динзе. "В сегодняшнем заседании он согласился с моим участием, его родственники хотят, чтобы я защищала Губанова. Но дальнейшее мое участие в деле будет зависеть от него самого", - сказала Динзе.

В начале декабря Лефортовский районный суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля 2021 года. Ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев заявлял, что Губанов читает лекции в МФТИ, но вуз не является основным местом его работы. Ректор предположил, что основное место - это Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты.

Информированный источник "Интерфакса" утверждает, что Губанов обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат).

Как считает следствие, физик мог передавать за границу сведения, ставшие ему известными по службе и составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

По словам источника "Интерфакса", Анатолий Губанов активно участвовал в международном проекте HEXAFLY-INT, в том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе.