В октябре этого года московская больница N40, известная как "Коммунарка", заключила один из своих самых крупных контрактов на медицинскую технику на сумму 194 миллиона рублей

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

В марте 2020 года Минфин разрешил госструктурам покупать товары и услуги для борьбы с эпидемией коронавируса у единственного поставщика без конкурса, чтобы медучреждения могли быстрее получать необходимые лекарства и технику. Однако в итоге подряды стали доставаться компаниям, ранее уличенным в крупных картельных сговорах и других коррупционных скандалах: в России нет единого "черного списка" таких компаний, а отказать компаниям, ранее бывшим участниками сговоров, по закону нельзя. Об этом пишет портал "Важные истории".

Так, в октябре этого года московская больница N40, известная как "Коммунарка", заключила один из своих самых крупных контрактов на медицинскую технику на сумму 194 миллиона рублей. Контракт без конкурса достался самарской компании "Медлайн", которая связана с фигурантом громкого уголовного дела о подкупе и картельном сговоре при поставках медицинского оборудования.

Летом 2019 года самарский суд признал местного бизнесмена Сергея Шатило, его партнеров и бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна виновными в коммерческом подкупе и сговоре при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования. Общая сумма торгов, которые, по мнению следствия, были проведены с нарушениями, составила более четырех миллиардов рублей. Шатило и Навасардян были приговорены к трем с половиной и трем годам колонии общего режима соответственно.

Следователи возбудили дело против Шатило и Навасардяна в 2016 году. В том же году были осуждены несколько самарских блогеров, которые публиковали материалы из секретного дела оперативного учета (ДОУ) в отношении Шатило и связанных с ним компаний и людей. Суд установил, что они вымогали у Шатило три миллиона рублей за неразглашение компрометирующей его информации и снятие уже опубликованных материалов.

Одна из таких публикаций содержала справку-меморандум, в которой описан крупный картельный сговор при торгах на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. В этой справке упоминается и компания "Медлайн", которая в сентябре 2020 года заключила контракт с "Коммунаркой" на поставку оборудования для диагностики и лечения коронавируса. По данным авторов справки, "Медлайн" контролировалась Шатило и "намеренно уступала" ключевой компании бизнесмена, "Современные медицинские технологии": владелец "Медлайна" Владимир Абдурашитов является бывшим бизнес-партнером Шатило.

По данным сервиса по проверке компаний "Контур-Фокус", в 2014-2016 годах компания "Медлайн" не меньше 130 раз участвовала в электронных аукционах с единственным конкурентом - "СМТ". И в большинстве случаев контракты доставались одной из компаний по цене, близкой к максимальной. Когда в 2018 году "Медлайн" повторила схему на закупках в Тюменской области, областное УФАС оштрафовало компанию на 50 тысяч рублей, увидев в этом нарушение закона о защите конкуренции. В 2020 году "Медлайн" выиграла контракты на поставку и ремонт медицинской техники без конкурса и на рекордную для себя сумму - более 780 миллионов рублей.

В июле 2020 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор Шатило и другим фигурантам дела и вернула его в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Сам Шатило рассказал, что считает уголовное дело и опубликованную справку-меморандум сфабрикованными. Компанию "Медлайн", по его словам, они открывали вместе с Абдурашитовым, однако затем их пути разошлись, а совместных торгов с ним было не так много -"может быть, восемь или максимум 18". "Выходить на торги двумя компаниями - это способ защититься, например, от того, что одну компанию могут просто „снести" по какой-нибудь причине", - сказал бизнесмен. Связаться с Владимиром Абдурашитовым не удалось.

Другая громкая история о коррупции при медицинских закупках произошла в Новосибирске. В 2019 году стало известно, что руководство Новосибирского медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина предположительно вступило в сговор с несколькими компаниями, которые на протяжении 2015-2018 годов получали госконтракты от медицинского центра. Всего руководители медучреждения и фирм, выигравших торги, похитили таким образом более 1,3 миллиарда рублей. Бывший директор центра и его замы были задержаны, затем отпущены под подписку о невыезде: директор впоследствии ушел со своего поста. При этом компании, участвовавшие в хищениях, были связаны с людьми из госкорпорации "Ростех", Минздрава и местного УФСБ.

Однако следователи не стали привлекать к ответственности высокопоставленных бенефициаров хищений и ограничились исполнителями: летом 2020 года двое из них были признаны виновными в ограничении конкуренции и приговорены к условным срокам. Их фирмы имитировали конкуренцию на торгах центра Мешалкина, заранее договариваясь, какая станет победителем. В результате этого сговора их компании заработали больше 400 миллионов рублей.

При этом одна из этих фирм "Компания ФИТО" продолжила участвовать в госзакупках, несмотря на приговор ее владельцу Александру Мартынюку. С начала 2020 года "ФИТО" заключила больше 150 контрактов на поставку лекарств от коронавируса в медицинские учреждения Новосибирской области и других регионов России на общую сумму почти 64 миллиона рублей. Больше чем в половине случаев конкуренции на торгах не было. Еще одна компания Александра Мартынюка "МФК" в 2020 году получила больше 300 контрактов на поставку лекарств от коронавируса общей суммой почти в 27 миллионов рублей, 65 % из них достались фирме без конкурса.

Еще один крупный картельный сговор при закупке медикаментов раскрыли в марте 2019 года в Якутии. Медицинские учреждения закупали лекарства по цене, завышенной в 2-4 раза по сравнению с рыночной. Общая сумма соглашений, заключенных с представителями картеля, составила около трех миллиардов рублей, а компании и ИП, признанные картелем, были связаны с детьми председателя комитета Госсобрания республики по здравоохранению и экс-главы Росздравнадзора Владимира Чичигинарова, а также с его зятем Михаилом Андросовым.

Две из трех компаний, участвовавших в картеле, продолжили работать в сфере госзаказа. "ФармБаза", которой владеет Михаил Андросов, в 2020 году заключила с больницами республики госконтракты на поставку лекарств более чем на полмиллиарда рублей - чаще всего без конкурса, как единственный поставщик. Последний контракт был заключен 11 декабря. "ФармБаза" поставляет в числе прочего важнейшие препараты, применяемые для лечения коронавируса и онкологических заболеваний. С другой компанией Андросова "Регион-Столица" в 2020 году заключили контракты больше чем на 50 миллионов рублей, большинство из них без конкурса.

Юрист "Трансперенси Интернешнл - Россия" Ирина Соколова объясняет, что сейчас по закону заказчики не могут отказать компаниям, которые в прошлом были участниками картельных сговоров. Кроме того, они могут просто не знать, что в другом регионе был обнаружен картель, так как в России нет единого перечня таких организаций, а участников картелей не включают в реестр недобросовестных поставщиков. По ее словам, Минфину или ФАС стоит задуматься о введении реестра поставщиков, которые проявили склонность к сговору, или же включать дисквалификацию в состав приговоров, чтобы помешать осужденным предпринимателям работать с госзакупками.