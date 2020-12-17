Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу, обвиняемому в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Экс-полицейский заявил, что у него два юридических образования и юридический стаж 9 лет.

"Не считаю необходимым, чтобы меня кто-то защищал. Я не желаю, чтобы у меня был защитник по назначению, я не хочу с ним что-либо согласовывать", - цитирует Ляховца ТАСС. Он подчеркнул, что его отказ от защитника не связан с материальным положением. Прокурор и адвокат Голунова Сергей Бадамшин выступили против ходатайства Ляховца.

Судья заявил, что с уважением относится к образованию экс-полицейского, которое характеризует его "только с лучшей стороны". Однако он констатировал, что реализация права подсудимого на защиту будет возможна только в присутствии защитника, передает "Московский комсомолец".

В итоге суд отложил заседание до 24 декабря, чтобы Ляховец заключил соглашение с новым адвокатом. В противном случае ему назначат государственного защитника. Подсудимый же считает, что у него возникнет размолвка с любым новым адвокатом, пишет МК.

Ранее интересы Игоря Ляховца защищал адвокат Алексей Коврижкин, однако Адвокатская палата Москвы лишила его статуса на два года. Ранее Коврижкин требовал лишить статуса адвоката Голунова за нарушение профессиональной этики. Якобы во время очной ставки Бадамшин сравнил Коврижкина с "проституткой" и посоветовал "сидеть на жопе ровно".

Помимо Ляховца, по делу Голунова проходят обвиняемыми бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Им вменяется преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ); незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ).