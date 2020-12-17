В Севастополе в Крыму здание местного управления МВД обнесут колючей проволокой, чтобы "люди боялись полиции", сообщает издание "Подъем" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, глава полиции Севастополя полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчиненными заявил, что "в городе полицию не уважают и не боятся", а "надо сделать, чтобы боялись". Спустя несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты "Егоза" на сумму 71 340 рублей. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание министерства к 14 января 2021 года.

В пресс-службе управления МВД по Севастополю сказали, что ничего не знают о такой госзакупке и выразили недоумение: "У нас же здесь не зона".

Ранее сообщалось, что полковник Гищенко при участии профсоюза сотрудников МВД собрал с подчиненных 6 миллионов рублей на памятник крымским полицейским, напоминает радио "Свобода".