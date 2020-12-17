Павел Гищенко Вручение ключей от новых служебных автомобилей, ноябрь 2018 года
 
 
 
Павел Гищенко
УМВД России по г. Севастополю
 
 
 
Вручение ключей от новых служебных автомобилей, ноябрь 2018 года
УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе в Крыму здание местного управления МВД обнесут колючей проволокой, чтобы "люди боялись полиции", сообщает издание "Подъем" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, глава полиции Севастополя полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчиненными заявил, что "в городе полицию не уважают и не боятся", а "надо сделать, чтобы боялись". Спустя несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты "Егоза" на сумму 71 340 рублей. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание министерства к 14 января 2021 года.

В пресс-службе управления МВД по Севастополю сказали, что ничего не знают о такой госзакупке и выразили недоумение: "У нас же здесь не зона".

Ранее сообщалось, что полковник Гищенко при участии профсоюза сотрудников МВД собрал с подчиненных 6 миллионов рублей на памятник крымским полицейским, напоминает радио "Свобода".