Генеральный директор компании "Ладога Менеджмент" Кирилл Шамалов заявил, что условия получения им акций компании "Сибур" в 2013 году не были уникальными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы его компании, опубликованном РБК.

Бизнесмен пояснил, что, работая 12 лет в "Сибуре", являлся участником опционной программы мотивации наравне с десятками других менеджеров компании.

"Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации", - подчеркнул Шамалов.

Сообщение появилось после того, как вопрос об условиях сделки подняли во время пресс-конференции Владимира Путина.

Ранее издание "Важные истории" опубликовало материал, в котором говорилось, что бизнесмен Кирилл Шамалов, которого считают бывшим зятем Владимира Путина, приобрел в 2013 году 3,8% акций "Сибура" примерно за 100 долларов.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал эту публикацию, отвечая на вопрос о расследованиях в отношении своих близких. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут: "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - сказал Путин, акцентируя внимание лишь на недостаточно частом использовании прилагательного "бывший".

По утверждению президента РФ, "Сибур" публиковал данные на этот счет. "Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления - они получили по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет", - заверил Владимир Путин.

Ранее глава и акционер нефтехимической компании "Сибур" Дмитрий Конов объяснил символический характер выплат, совершенных Кириллом Шамаловым за 3,8% акций компании, его участием в некой мотивационной программе, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий. В ней якобы участвовало около 100 менеджеров.

Напомним, в 2014 году Шамалов приобрел 17 % "Сибура" за почти 80 миллиардов рублей и попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. За год до этого, в 2013-м, Кирилл Шамалов женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Владимира Путина.

После свадьбы офшорная компания Шамалова купила пакет акций "Сибура", тогда же ему начали поступать многочисленные инвестиционные предложения. А руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пересылал Шамалову конфиденциальные документы, что, по мнению журналистов, позволило бывшему зятю президента оказаться в числе удачливых биржевых игроков.