VitalikRadko / DepositPhotos Учителей в Татарстане просят проверять, подписаны ли ученики на "деструктивные" группы, включая ФБК

VitalikRadko / DepositPhotos

В школы Набережных Челнов разослали таблицу, которую должны заполнить классные руководители. Сотрудники мэрии города заставляют учителей мониторить социальные сети учеников, проверяя, не подписаны ли те на "деструктивные" группы. При этом в число "деструктивных" попали сообщества "ФБК" и "Команда Навального", сообщили The Insider в профсоюзе "Альянс учителей".

Группы, посвященные деятельности Фонда борьбы с коррупцией, фигурируют в таблице наряду с "Партией 05/11/17" - движения, которое включено в перечень экстремистских и запрещено на территории Российской Федерации. В этот же список попали паблики "Свободные новости" и "Он нам не царь". В письме также содержится просьба указать "планируемые профилактические меры воздействия" на школьников, которые окажутся участниками указанных групп.

Судя по исходным данным документа, его авторами являются главный специалист отдела по связям с общественностью управления информационной политики Набережных Челнов Алина Тищенко и завсектором воспитания и дополнительного образования в управлении образования Татьяна Бросалина. Связаться с ними для комментария не удалось.

По мнению "Альянса учителей", речь идет о попытке ввести цензуру и наказать школьников за инакомыслие и критическое отношение к власти, а также ограничить доступ к информации, распространение которой полностью соответствует закону. "Это непедагогично, учителя не должны выполнять полицейские функции, и не соответствует должностным обязанностям и профессиональному стандарту педагога", - заявили в Альянсе учителей".

Осенью чиновники разослали в школы Санкт-Петербурга так называемый "Алгоритм", по которому учителя должны будут выявлять "экстремистов" среди учеников. Согласно новой методичке, классным руководителям "необходимо незамедлительно составить служебную записку на имя директора", если они найдут в соцсетях у учеников призывы к экстремизму и терроризму, оправдания нацизма, травлю сверстников, которая может привести к "т.н. скулшутингу и колумбайну", или причисление себя к "неформальным молодежным группам".

К последним составители инструкции отнесли "объединения неонацистского, неофашистского, антифашистского характера, сатанистов, анархистов, скинхедов, футбольных хулиганов, радикальные движения националистического толка". Учителя должны передать директору служебную записку с данными об ученике и скриншотами, а тот должен передать ее в районный отдел образования и отдел МВД.

"Новая газета" обратила внимание на то, что за последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года - до этого в СМИ попадали лишь единичные случаи.

При этом "терроризм" стал ходовой статьей для запугивания подростков, а детали спецопераций по предотвращению таких случаев обычно становятся известны только со слов самих силовиков. Узнать, идет ли речь о реальной борьбе с терроризмом или намерении заслужить "звездочку", невозможно. Деятельность ФСБ не могут контролировать ни надзорные органы, ни общественность, и заявления о необходимости борьбы с терроризмом становятся удобным предлогом для манипуляций и подтасовок.

К тому же доказательства, которые попадают в открытый доступ, выглядят абсурдно: за последние несколько месяцев поводом для преследования школьников становилась подписка на страничку в "ВКонтакте" о расстреле в американской школе "Колумбайн" или планы взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft. При этом молодые люди все равно совершают нападения, которые можно было предупредить, а распространение "деструктивных идей" в интернете, которое якобы является их причиной, на деле не играет никакой роли.