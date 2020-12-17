В Москве с 21 декабря начнут вакцинировать журналистов, работников промышленности и транспорта

Сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты смогут сделать прививку от коронавируса в Москве с 21 декабря, сообщил столичный мэр Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС. По его словам, прививку от коронавируса в городе сделали около 15 тысяч человек.

Накануне выразил надежду, что в течение ближайших недель вакцина от коронавируса станет доступна для всех категорий граждан, и отметил, что только после масштабной вакцинации город может надеяться на полное возвращение к нормальной жизни.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Сначала она была доступна только для сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций. СМИ при этом писали, что представители групп риска не торопятся выстраиваться в очереди, а в некоторых поликлиниках вообще не интересуются профессией вакцинируемых, что позволило привиться другим желающим.

Позже вакцина стала доступна для сотрудников сферы культуры, торговли и услуг.