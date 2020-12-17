В России продолжаются пострегистрационные, постклинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Их итоги будут подведены в январе, сообщил ресурс "Стопкоронавирус.РФ".

Эти испытания начались 11 декабря, в них участвуют 150 добровольцев старше 60 лет и 3000 добровольцев старше 18 лет, передает "Интерфакс". 16 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" для людей старше 60 лет заканчиваются.

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 14 октября и стала второй вакциной после Sputnik V. Предполагается, что до конца 2020 года будет выпущено 50 000 доз вакцины "Вектора": 5000 пойдут на исследования, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

В декабре документы по вакцине "ЭпиВакКорона" были направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

15 декабря Роспотребнадзор объявлял, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний этой вакцины 1438 добровольцев в возрастных группах старше 18 лет и старше 60 лет, все они себя чувствуют хорошо, нежелательных последствий ни у кого не выявили.