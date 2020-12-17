Петербургские и псковские депутаты потребовали от ФСБ возбудить уголовное дело по факту отравления Навального

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 УК о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального

Алексей Навальный / Youtube.com

Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 УК о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального. Заявление опубликовано в Telegram-канале Льва Шлосберга.

Основанием для возбуждения дела по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" депутаты называют расследование изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором утверждается, что за отравлением Навального стоит специальная группа сотрудников ФСБ, следившая за ним в течение нескольких лет.

"Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того - смертельно опасной для граждан", - говорится в заявлении.

Ранее аналогичное обращение на имя директора ФСБ направили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский. Как написал Вишневский у себя в Facebook, аналогичные обращения также будут направлены в ФСБ от депутатов из Москвы, Карелии и других регионов России. По закону СК и ФСБ обязаны отчитаться перед депутатами о проведенной проверке по их заявлениям и принятых процессуальных решениях.

По данным расследования, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Это ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального. Согласно метаданным, телефон Александрова, который допустил ошибку и на пару секунд включил обычный телефон, в 0:48 20 августа находился всего в нескольких минутах езды от отеля Xander в центре Томска, где останавливался Навальный.

По гипотезе The Insider, отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку, а от части улик избавились в Горно-Алтайске. 25 августа, уже после того, как Навального перевезли в Берлин, в Омск из Москвы менее чем на день прилетал квалифицированный специалист по химическому оружию Константин Кудрявцев. Предположительно, он забрал из больницы остававшиеся там вещи оппозиционера. Однако расследователи не обнаружили никаких данных о том, что кто-то из отравителей ФСБ был в Омске тогда, когда Навальный лежал в местной больнице, поэтому публикация Sunday Times о попытке отравить оппозиционера повторно не соответствует действительности.