В аэропорту Внуково задержаны соратники Алексей Навального Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и экс-фигурант "московского дела" Константин Котов. Они приехали в аэропорт, чтобы встретить возвращающегося из Берлина политика-оппозиционера, сообщает "ОВД-Инфо". Всего задержано более 10 человек. Всех собравшихся на входе в аэропорт ОМОН начал оттеснять к выходу.

Сторонники Навального были задержаны в кафе аэропорта без объяснения причин. Как сообщил Константин Котов "МБХ медиа", сейчас в автозаке 10 человек.

Также были задержаны член команды Алексея Навального Анастасия Кадетова, его помощник Илья Пахомов и юрист Алексей Молокоедов.

"Новая газета" также сообщила о задержании своего корреспондента. У него забрали документы для проверки регистрации и провели в автозак. Также задержан корреспондент "Дождя" Эдуард Бурмистров. В момент задержания он вел прямой эфир. После проверки документов его отпустили.

Примерно за час до приземления его рейса полиция и ОМОН начали вытеснять собравшихся в аэропорту на улицу, заявив, что вход в здание доступен только по билетам.

Задолго до прилета Навального возле Внуково были замечены автозаки ОМОНа, сообщали Русская служба BBC и Telegram-канал Avtozak Live. Примерно в 18:45 по Москве корреспондент "Новой газеты" передал, что правоохранительные органы начали вытеснять людей из аэропорта.

Как ожидается, рейс "Победы" с Навальным на борту приземлится во Внуково в 19:40. В 17:10 самолет вылетел из Берлина.

Во время задержания Любови Соболь во "Внуково" заметили сотрудника центра "Э" Алексея Окопного. Он показывал пальцем на людей, которых позже задерживали



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/0uJrlDUZ73 — Дождь (@tvrain) January 17, 2021

❗️Во Внуково зашла толпа ОМОНа pic.twitter.com/uViMdwI0wg — Открытка (@openrussia_team) January 17, 2021

❗️Полицейские тащат человека на глазах у сотен людей возле здания аэропорта - большинство оттеснили на улицу. Толпа скандирует "позор" pic.twitter.com/1929YoKzol — Открытка (@openrussia_team) January 17, 2021

Наш фотокор Влад Докшин передаётся из автозака. Он в одной машине с Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым и остальными задержанными в аэропорту.



Видео: "Новая газета"https://t.co/CKobTnPP3d pic.twitter.com/V2EHsl5m5P — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2021