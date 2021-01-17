ВСЕ ФОТО Перед вылетом он не общался с прессой. Сев в самолет, оппозиционер завил журналистам: "Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив". Вместе с ним его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова

Фото: navalny / instagram.com В международной зоне московского аэропорта Внуково, куда из Германии прилетает оппозиционер Алексей Навальный, установили ширму, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Теперь из-за ограждения не видно, кто выходит из зеленой зоны. В сам аэропорт пускают только при наличии билета

Фото: Олег Степанов / twitter.com Аэропорт Внуково, 17 января 2021 года

Фото: Денис Стяжкин / twitter.com

Оппозиционный политик Алексей Навальный 13 января, как и обещал, возвращается из Германии в Россию. Самолет с Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву. Об этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter. У Навального 13-й ряд в самолете.

Перед вылетом он не общался с прессой. Сев в самолет, оппозиционер завил журналистам: "Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив". Вместе с ним его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова. Журналисты спросили, арестуют ли оппозиционера по прилету в Москву. "Это невозможно!" - ответил политик.

Навальный прибыл в аэропорт Бранденбург в сопровождении охраны, которая предоставлена ему как гостю федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Прибытие рейса в Москву ожидается в 19:42, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково.

Рейс авиакомпании "Победа", на котором оппозиционер Алексей Навальный должен вернутся из Берлина в Москву после лечения, на некоторое время задержался из-за неадекватного пассажира на борту, сообщает Deutche Welle, корреспондент которого также находился в самолете. Буйного пассажира сняли с рейса.

Немецкая полиция ранее сообщила, что оппозиционера подвезут прямо к трапу самолета - через терминал, где его ждут журналисты, он проходить не будет. На рейс зарегистрированы порядка 100 пассажиров, в том числе журналисты.

О том, что он решил вернуться в Россию, Навальный, который с конца августа проходил в Германии лечение, объявил 13 января. После этого руководство Внуково запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на "недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей".

В международной зоне московского аэропорта Внуково, куда из Германии прилетает оппозиционер, установили ширму, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Теперь из-за ограждения не видно, кто выходит из зеленой зоны. В сам аэропорт пускают только при наличии билета.

К обеду 17 января во Внуково стянули целую колонну автозаков, сообщает "Медуза".

По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости.