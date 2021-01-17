Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер Алексей Навальный, был перенаправлен на посадку из Внуково в Шереметьево. Информация об это появилась на онлайн-табло аэропорта Внуково, где сейчас находятся журналисты и встречающие.

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение", - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы", - сообщили в авиакомпании "Победа".

Алексея Навального задержали на паспортном контроле, попросив пройти в отдел полиции. "В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока," - заявили во ФСИН. Меру пресечения задержанному определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.

"Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", были последние слова Навального перед тем, как он отправился на паспортный контроль.

Ранее в Шереметьево были перенаправили два других самолета авиакомпании "Победа", как утверждается, по техническим причинам.

Как рассказала корреспондент "Дождя", полет прошел хорошо. Первый час все толпились вокруг 13-го ряда, но от каких-либо комментариев Навальный наотрез отказался. Кира Ярмыш и он сам пообещали сделать пресс-подход после посадки. Во время полета Алексей и Юлия Навальные смотрели мультик "Рик и Морти".

В конце полета почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолёта и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.

Тем временем, по сообщениям в соцсетях, у этого аэропорта также замечены автозаки. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Ленинградскому шоссе в сторону аэропорта Шереметьево, а также выезд из Внуково на Киевское шоссе.

Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолет подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.

О решении вернутся Навальный объявил 13 января, когда стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с требованием заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

По приговору суда Навальный в рамках этого дела получил 3,5 года лишения свободы условно, а также испытательный срок. В 2017 году Навальному продлили испытательный срок до 2020 года включительно, что позволяло правоохранительным органам в случае нарушений потребовать для него реальный срок.

Во ФСИН заявляют, что Навальный не исполняет возложенные обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, что и послужило основанием для требования о реальном сроке. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".

Также в конце декабря минувшего года Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела о мошенничестве в связи с якобы тратой на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Возможность задержания Навального по прилету не исключал его адвокат Вадим Кобзев. При этом он заметил, что в случае задержания Навального должны будут отпустить, поскольку никакой меры пресечения в отношении него пока нет.

В Германии Навальный проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. 20 августа прошлого года ему стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021