Еще 23 586 зараженных COVID-19 выявлено за сутки в России

АГН Москва / Софья Сандурская Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 440, умер 481 пациент

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Еще 23 586 зараженных COVID-19 выявлено за сутки в России. Скончался за сутки от заболевания 481 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 440, умер 481 пациент. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего уже здоров 2 960 431 человек, сообщили в штабе. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 83% от общего числа заразившихся.

В Москве суточный прирост составил 4012.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев два дня не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 481 против 590 днем ранее. Всего от инфекции умерли 65 566 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье поднялся до 1,06. Это стало максимумом с 21 декабря ушедшего года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как и в субботу, ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не оказался ниже единицы.

Выше всего показатель в Москве, где он достиг 1,11, и Подмосковье, где он поднялся до 1,12 - максимума с начала декабря. В Воронежской и Иркутской областях он держится на отметке 1, в Ростовской он поднялся до 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.