Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге превысила 25%

Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге превысила 25%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В стационарах Петербурга, по данным губернаторской пресс-службы, на сегодня свободны 3233 койки - это 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. С начала 2021 года это максимальный показатель.

Всего в городе развернуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии.

При этом доля тяжелых больных в стационарах составляет 23%, с помощью аппарата искусственной вентиляции легких дышат 372 человека. Всего в наличии 2157 аппаратов ИВЛ.

По данным регистра, за медицинской помощью с подтверждённым диагнозом обратились на 42% меньше людей, чем неделей ранее (1233). Количество выздоровевших, наоборот, выросло на 14%, до 3072. С начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге привито 22 349 человек, из них 3913 полностью закончили цикл вакцинации.