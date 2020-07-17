Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в рамках масштабного тестирования на наличие антител к новому типу коронавируса иммунитет был выявлен у 21,7% жителей Москвы

АГН Москва / Сергей Киселев

Мэр столицы Сергей Собянин заявил РИА "Новости", что коллективным иммунитетом от коронавируса обладают уже 60% москвичей.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал Собянин, заявив, что считает сравнение оправданным. По его словам, в Нью-Йорке "процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой", тогда как в Москве заболеваемость удалось растянуть на три месяца.

Откуда взялась цифра в 60%, не уточнил ни мэр, ни цитировавшее его агенство. 10 июля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в рамках масштабного тестирования на наличие антител к новому типу коронавируса иммунитет был выявлен у 21,7% жителей Москвы. В мае этот показатель составил 12,5%.

Между тем в конце июня заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Алексей Федоров предположил, что коллективный иммунитет действительно мог сформироваться у большинства по крайней мере в Москве. По его словам, с марта по май жители столичного региона, а также Смоленска и Белгорода жаловались на перенесенную внебольничную вирусную пневмонию и "тяжелейший грипп с ужасным кашлем", который мог быть и симптомами коронавируса. А как минимум несколько его знакомых перенесли заболевание еще в середине января: Федоров предположил, что в дальнейшем в Москве может произойти умеренный подъем числа заболевших, но новой волны заболеваемости, о которой говорят уже давно, может и не случиться.