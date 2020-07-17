В России за сутки зафиксированы еще 6 406 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Как следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф, всего в России зарегистрированы 759 203 случая коронавирусной инфекции

Стопкоронавирус.рф Наибольшее число пациентов за сутки - 575 - зарегистрировано в Москве. Умерли 13 человек, выздоровели 682 пациента

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за сутки зафиксированы еще 6 406 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Как следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф, всего в России зарегистрированы 759 203 случая коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 186 пациентов, общее число летальных исходов достигло 12 123. Вылечился еще 7 681 пациент, всего выздоровевших 539 373. Наибольшее число пациентов за сутки - 575 - зарегистрировано в Москве. Умерли 13 человек, выздоровели 682 пациента.

Еще 301 случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Свердловской области, 249 - в Ханты-Мансийском АО, 244 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Алтайском крае, 216 - в Нижегородской области, 206 - в Ямало-Ненецком АО, 193 - в Иркутской области, 166 - в Московской области, 163 - в Мурманской области, 131 - в Челябинской области.

По 129 новых диагнозов в Ставропольском и Красноярском краях, 119 - в Хабаровском крае, 117 - в Новосибирской области, 116 - в Архангельской области, 115 - в Оренбургской области, 109 - в Воронежской области, 106 - в Омской области, 103 - в Ульяновской области.

В других регионах суточный прирост заболевших не превышает ста человек: в Пермском крае заболели 98 человек, в Ростовской области - 97, в Саратовской и Волгоградской областях - 94, в Тюменской области - 84, в Приморье - 75, в республике Коми - 73, в Краснодарском крае - 66, в Самарской области - 62, в Ивановской области - 61, в Башкортостане - 60, в Сахалинской области - 59, в Кировской области - 56, в Чувашии и Якутии - 55, в Томской и Курганской области - 52, в Тульской области - 51 человек, в Кемеровской области - 48, в Карелии - 47, в Ярославской и Ленинградской области - 45 человек.

В Дагестане, Бурятии и Смоленской области заболели 44 человека, в Амурской области, Республике Алтай и Удмуртии - 43, во Владимирской, Тамбовской и Орловской областях - 42, в Белгородской и Астраханской областях - 41, в Калмыкии - 40, в Рязанской области - 39, в Мордовии - 38, в Калужской области - 37, в Пензенской области и Хакассии - 36, в Курской области и Камчатском крае - 34, в Забайкальском крае - 33, в Тыве - 32, в Татарстане, Липецкой и Брянской областях - 31 человек, в Вологодской области - 30, в Карачаево-Черкесии и Тверской области - по 28 человек, в Марий Эл, Псковской области и Ингушетии - по 27, в Кабардино-Балкарии - 25, в Магаданской области - 22, в Костромской области - 20,

В Новгородской области заболели 19 человек, в Адыгее - 18, в Чечне, Крыму и Северной Осетии - 17 , в Калининградской области - 14 человек. В Еврейской автономной области заболели 4 человека, в Ненецком АО - один, в Севастополе и Чукотском АО новых случаев заболевания выявлено не было.

Как заявил РИА "Новости" эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, официальная статистика показывает, что все российские регионы прошли пик заболеваемости, но говорить о спаде эпидемии пока нельзя. По его словам, регионы можно разделить на несколько групп в зависимости от динамики распространения заболевания. Так, в "зеленых" регионах идет существенное снижение заболеваемости. К ним относятся 16 регионов, в том числе Московская, Тверская и Пензенская области, а также Карачаево-Черкесия, Забайкалье, Дагестан и Чечня.

В группе "желтых" регионов, для которых характерно медленное снижение заболеваемости, находятся 32 региона. Среди них Москва, Новгородская, Ярославская, Ленинградская и Калужская области, а также Северная Осетия, Карелия, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

В "светло-красных" регионах ожидается снижение заболеваемости: к этой группе относится 21 регион, в том числе Санкт-Петербург, Хабаровский край, Смоленская и Новосибирская области.В группу "красных" регионов, которые еще "находятся в зоне сильной турбулентности", включили 15 регионов, среди которых Оренбургская, Кемеровская, Самарская области, Крым и Алтайский край.