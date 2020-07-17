ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / ВКонтакте Водители автомобилей "Нива" и Hino погибли в ДТП с участием грузовиков военной колонны на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области

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Водители автомобилей "Нива" и Hino погибли в ДТП с участием грузовиков военной колонны на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области, передает "Интерфакс". "По предварительной информации, погибли два человека: водитель "Нивы" 2000 года рождения и водитель грузовой машины марки Hino 1982 года рождения", - сказали агентству в УГИБДД по региону.

В результате столкновения "Нива" оказалась под грузовиком "Урал", который был в составе военной колонны. Представитель УГИБДД подчеркнул, что пока рано говорить о причинах аварии, проводится проверка.

ДТП произошло утром в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры" в поселке Петровское Ярославской области. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что колонна военной техники одной из воинских частей Западного военного округа двигалась в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции.

В ходе движения колонны два частных автомобиля - один из которых "Нива", обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, вклинились "между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие". "Нива" была полностью смята под колесами одной из военных машин.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор на трассе в сторону Ярославля достигает нескольких километров. Движение фактически остановлено от населенного пункта Любилки до поселка Петровское, где произошла авария. Расстояние между этими населенными пунктами - около 7 км. В сторону Москвы также есть затор, он образовался на въезде в Петровское.