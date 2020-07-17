Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура В Иркутской области прокуратура начала проверку по факту утечки топлива из судна в озеро Байкал вблизи поселка Хужир острова Ольхон, сообщает в пятницу сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Иркутской области прокуратура начала проверку по факту утечки топлива из судна в озеро Байкал вблизи поселка Хужир острова Ольхон, сообщает в пятницу сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что из-за шторма частное судно, стоявшее на причале в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в озеро.

Специалисты взяли пробы воды. Ущерб, нанесенный утечкой топлива, устанавливается. Локализация и ликвидация нефтяного пятна ведется под контролем природоохранной прокуратуры.

К проведению проверочных мероприятий привлечены сотрудники полиции, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и речного регистра.