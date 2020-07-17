В Петербурге задержали двух сотрудников службы инкассации банка и одного мигранта, которые украли из банкомата в гипермаркете около 10 миллионов рублей

ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области При обысках у задержанных изъяли около 700 тысяч рублей из похищенных денег, также были получены сведения о банковской ячейке, куда инкассаторы поместили еще около 8,5 миллионов

ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали двух сотрудников службы инкассации банка и одного мигранта, которые украли из банкомата в гипермаркете около 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

10 июля 29-летний уроженец среднеазиатского государства подобрал ключ и код и похитил из банкомата в гипермаркете на улице Партизана Германа две кассеты с наличными на сумму 9 миллионов 830 тысяч рублей. После этого он передал кассеты с деньгами двум инкассаторам 41 и 43 лет. Следствие считает, что один из инкассаторов передал второму сведения о ключе и коде доступа к банкомату, а тот нанял знакомого для хищения кассет. Инкассаторы заплатили исполнителю вознаграждение, а остальное поделили пополам.

О краже в полицию сообщила служба безопасности банка. Приметы похитителя описал водитель такси, который вез его от места преступления. После этого личности всех подозреваемых были установлены, и 16 июля их задержали по местам проживания в Стрельне, Кронштадте и поселке Володарский.

Пустые кассеты были найдены в лесу у кольцевой автодороги. При обысках у задержанных изъяли около 700 тысяч рублей из похищенных денег, также были получены сведения о банковской ячейке, куда инкассаторы поместили еще около 8,5 миллионов. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным кражам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).