В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, которого цитирует "Интерфакс", проверка призвана оценить военную безопасность на юго-западе РФ, где по-прежнему сохраняется угроза терроризма, а также подготовиться к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", которое пройдет в сентябре.

По словам министра, в ходе проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений. В проверке задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к внезапной проверке привлечено около 150 тысяч военных, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Результаты мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей на учения "Кавказ-2020".

Министр приказал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду, а также принять все меры по сохранению здоровья личного состава.