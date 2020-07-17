Фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля вызвали в МВД Петербурга для составления протоколов после инцидента на избирательном участке

Стоп-кадр видео Наблюдатели Петербурга / Youtube.com На журналиста также хотят составить еще два протокола: за вмешательство в осуществление работы избиркома и нарушения режима самоизоляции

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

Фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля вызвали в МВД Петербурга для составления протоколов после инцидента на избирательном участке, во время которого полицейский сломал журналисту руку. Там на него составили протокол о неповиновении полиции.

На журналиста также хотят составить еще два протокола: за вмешательство в осуществление работы избиркома и нарушения режима самоизоляции, сообщает "Медиазона".

Напомним, 30 июня полицейский и наблюдатель напали на Френкеля на избирательном участке N2191 в Петербурге. У него диагностировали перелом средней плечевой кости правой руки и сделали операцию, установив в руку стержень.

Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вел себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам. В МВД РФ также считают, что полицейский действовал в рамках закона.

Френкель пожаловался в Следственный комитет на воспрепятствовании деятельности журналиста (статья 144 УК) и превышение сотрудником полиции должностных полномочий (статья 286 УК); по заявлению проводится доследственная проверка.