Moscow-Live.ru Сразу несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий на Едином государственном экзамене по химии появилось на портале Change.org, передает "Росбалт". После экзамена 16 июля десятки выпускников и их родителей требуют признать его недействительным

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Сразу несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий на Едином государственном экзамене по химии появилось на портале Change.org, передает "Росбалт". После экзамена 16 июля десятки выпускников и их родителей требуют признать его недействительным.

Автор одной петиции пишет, что "работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), демоверсий и досрочных вариантов". "Ученики готовились весь год к тому, что выложил ФИПИ на официальном сайте, а попалось другое. Формулировки заданий новые. На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!" - возмущена она.

В другой петиции химик-технолог утверждает, что с предложенными задачами могли справиться разве что ученые. "Вы хоть в курсе, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов-химиков? - написал автор петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян. - Зачем надо было на столько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!"

Адресуя эти вопросы министру просвещения Сергей Кравцову, Арутюнян подчеркнул тот факт, что школьники практически на 3 месяца выпали из учебного процесса из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. "Но ни Министерство просвещения, ни составители заданий этого не учли", - пишет он. По словам химика, ЕГЭ такого уровня ломает психику детей и подрывает их веру в себя.

"Я, да и тысячи выпускников, их родителей и учителей, считаем, что оценивание работ в этом непростом году необходимо скорректировать", - подчеркнул Арутюнян, который работает врачом-лаборантом и является автором 28 статей по биохимии, экологии, охране природы.

В петиции Татьяны Якушиной, адресованной президенту Владимиру Путину, говорится, что задания "были в 3-4 раза сложнее, чем можно было проработать на сайтах "Решу ЕГЭ", "ФИПИ" и других материалах для подготовки к ЕГЭ". По ее словам, многие дети говорят, что видели подобные задания впервые.

"Я считаю, в связи с тем, что детям последние месяцы пришлось учиться и готовиться к сдаче ЕГЭ дистанционно, было бы целесообразно немного облегчить экзамены, а не усложнять в несколько раз", - полагает она.

Мать одной из выпускниц пишет, что ее дочь "в течение года занималась с двумя репетиторами по химии как дополнение к даваемым в школе знаниям и пробные задачи решала на 100 баллов", однако на ЕГЭ столкнулась с заданиями, которые ранее не встречала. "Мы требуем разобраться в этом вопросе и прекратить издевательства над детьми", - добавила родительница. Она предлагает "создать тесты, соответствующие тем знаниям, которые предусмотрены школьной программой", а также "сократить огромную разницу в том, что дается в школе и что требуется для ЕГЭ".

Автор петиции также утверждает, что вся система школьного образования неэффективна и лишь формально является бесплатной. "Когда уже прекратится ситуация, когда школа не справляется с обучением и родители вынуждены платить дополнительно репетиторам для получения хотя бы минимального уровня знаний? Зачем нам тогда бесплатная школа и зачем мы тратим бюджетные деньги на школьных учителей, которые, получается, не в состоянии дать знания? Или это спланированное препятствие для детей, которые собираются посвятить свою жизнь медицине и спасению жизней?" - написала она.

Учительница с трудом написала ЕГЭ, но считает, что для этого достаточно "базовых знаний"

С родителями учеников отчасти согласны и преподаватели. Так, учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям. "Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть - очень подковыристая, много подводных камней", - сказала педагог. Ее слова приводит NGS24.

За 3,5 часа, которые длился экзамен, Юмашева ни разу не покидала кабинет. Учительница призналась, что отведенного времени еле хватило на выполнение всех заданий, но до конца их проверить ей не удалось. Результаты будут известны через две недели.

"Надеюсь, что выше 85 баллов написала", - отметила учительница. При этом она полагает, что сможет применить полученный опыт в подготовке учеников к ЕГЭ.

Позднее учительница уточнила, что задания полностью соответствуют программе профильного уровня, но они разного уровня сложности. Так, по словам Юмашевой, во второй части экзамена встречаются сложные уравнения, которых нет в учебниках, однако для решения, утверждает Ольга Юмашева, достаточно базовых знаний и умения применить их в нестандартной ситуации.

Учительница подчеркнула, что не хочет, чтобы ее словами о "бедных детях" воспользовались как "козырем" те, кто не готовится к сдаче, а после оправдывает низкий результат "неподъемностью" задачи.