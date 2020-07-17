Алексей Навальный утром в пятницу был вызван по этому делу на допрос, с него взяли подписку о невыезде. "Допрос провели. Личный обыск провели. Едем сейчас на два обыска в квартирах", - написал политик

navalny / instagram.com Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.

"Обыск проводит СКР, связан с делом о клевете. Сейчас обыск продолжается, изымают электронные носители, больше ничего", - сказал Воронин.

Между тем сам основатель ФБК Алексей Навальный утром в пятницу был вызван по этому делу на допрос, с него взяли подписку о невыезде. "Допрос провели. Личный обыск провели. Едем сейчас на два обыска в квартирах", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

В ФБК пришли с обыском pic.twitter.com/X5w3kYwdcg— Александр Головач (@Golovach_AA) July 17, 2020

По словам Навального, один обыск должен пройти в съемной квартире, второй - по месту прописки. Делом о клевете занимаются 15 следователей, добавил политик, комментируя "Медиазоне" происходящее.

С обыском также пришли в студию "Навальный Live" неподалеку от офиса ФБК, передает "МБХ медиа". Адвокат Владимир Воронин рассказал изданию, что следователи хотели взять у сотрудников ФБК Ивана Жданова и Вячеслава Гимади подписки о неразглашении.

Владимир Воронин уточнил "Открытым медиа", что дело о клевете Навального ведут сотрудники 2-го управления по особо важным делам Следственного комитета.

Уголовное дело в отношении Алексея Навального СК возбудил 2 июля. Оно связано с постом в телеграме о ролике телеканала RT, снятом в поддержку поправок в Конституцию. В ролике фигурировали известные актеры, спортсмены, а также ветеран Игнат Артеменко. Они зачитывали строчки из преамбулы Основного закона, а в конце закадровый голос фактически призывал принять Конституцию РФ с изменениями.

Алексей Навальный назвал снявшихся в ролике "продажными холуями", позором страны и людьми без совести. После этого член Общественной палаты России Илья Ремесло попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить, реабилитирует ли заявление Навального нацизм и нарушил ли политик закон.

С жалобой в СК также обращался Российский союз ветеранов. Родственники Артеменко говорили, что ему стало плохо после комментария Навального и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. При этом сам ветеран постов оппозиционера не видел: как выяснили журналисты, ему их "пересказали". СМИ и патриотические организации впоследствии утверждали, что Навальный оскорблял напрямую ветерана.

СК пришел к выводу, что комментарий политика содержал "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана", а сам Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

Год назад в ФБК, а также региональных штабах Навального провели обыски, связанные с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.