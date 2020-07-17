Сотрудник дочерней компании Сбербанка "С-Маркетинг" Руслан Гафаров решил уволиться после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах и изнасиловании. Он сообщил об этом в Twitter

"Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только мое решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы - надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше", - написал он. Ранее Гафаров написал, что признает вину во всем, что было сказано о нем в соцсетях, выразил сожаление и попросил прощения.

Кампания по разоблачению домогательств развернулась в Twitter после того, как одна из пользовательниц, парикмахер Виолета Эр, запустила тред об опыте отношений с абьюзером. Тема получила широкий отклик, другие девушки начали делиться своими историями, и многие из них оказались связаны с бывшими или действующими сотрудниками российских медиа и других организаций. В их числе оказались SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и руководитель проектов Сергей Миненко: журналистка Валерия Шабельникова рассказала, что Гафаров изнасиловал ее на вечеринке и извинился за это спустя два года. Еще несколько девушек подтвердили, что для него были типичны навязчивые приставания и попытки склонить к близости. Миненко также обвинили в агрессивных приставаниях и скрытых съемках секса. После скандала банк начал внутреннюю проверку и временно отстранил обоих от исполнения их обязанностей.

Помимо Гафарова и Миненко, были названы имена шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, фоторедактора того же издания Андрея Золотова и ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова.

Простаков и Золотов оказались в центре скандала с групповым изнасилованием пьяной девушки на вечеринке у него дома несколько лет назад. Пользователи писали, что гости вечеринки отпускали неподобающие шутки в адрес этой девушки, снимали ее в бессознательном состоянии на телефон и "бурно смеялись над тем, что она "шлюха". Простаков признался, что сам был очень пьян в тот вечер и ничего не помнит, попросил прощения и добавил, что уже полгода занимается с психотерапевтом над корректированием своего поведения. Он также объявил, что в свете этих обстоятельств не может больше занимать пост шеф-редактора "МБХ медиа".

Его коллега Андрей Золотов сначала заявил, что на вечеринке произошло не изнасилование, а "групповой секс по обоюдному согласию", и он в нем не участвовал. При этом он признал, что часть написанного про него - правда, выразил сожаление, что никак не повлиял на случившееся и попросил прощения. Позже он написал, что не может подтвердить, имели ли место изнасилование или групповой секс, отметив, что в сложившейся ситуации у него нет возможности оправдаться. Вину он не признал, но также объявил, что уходит из редакции МБХ, понимая, что на нее приходится "весь удар".

Павел Лобков, которого обвинил в харассменте бывший стажер "Дождя", попросил прощения у руководства и подписчиков телеканала, предложив им решать его судьбу. Журналист подчеркнул, что никогда не использовал насилие, шантаж или служебное положение в общении с коллегами, не прибегал к алкоголю или моральному давлению. Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также принес извинения "каждому, кому действия Павла нанесли ущерб" и пообещал, что ситуация в самое ближайшее время "будет разобрана и проговорена на телеканале".